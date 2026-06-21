La sonrisita de Lamine y Oyarzabal siendo el más listo de la clase: los 5 momentazos de la primera victoria de España en el Mundial

España se ha dado un merecido festín ante Arabia Saudí. Las dudas del estreno de los de Luis de la Fuente en el Mundial de fútbol 2026 se han diluido como una aspirina en un vaso de agua en una primera parte para enmarcar.

La selección española ha vuelto a demostrar por qué es la vigente campeona de Europa y, sobre todo, ha dejado claro por qué razón llevaba tiempo teniendo el cartel de favorita a conseguir su segunda estrella.

Pero el partido en sí, además del cómodo 4-0, que pudo ser mayor, también ha dejado algunos momentos que son dignos de destacar. El regreso de la sonrisa de Lamine Yamal, un Mikel Oyarzabal tocado con la varita o un Luis de la Fuente con el mejor cumpleaños posible.

La sonrisa de Lamine en un Mundial



Sí, había dudas sobre si Lamine Yamal estaba al 100%, si iba a ser titular o suplente. Si Luis de la Fuente arriesgaría, sabiendo que el partido lo merecía. Y la apuesta de Lamine Yamal ha terminado saliendo muy bien. Sólo su presencia ya levantaba a los aficionados. No había pasado ni un minuto de partido y en la grada se escuchaba el runrún cada vez que el extremo español cogía la pelota.

Ni 10 minutos de partido ha necesitado para demostrar que quiere ser una de las grandes estrellas de este Mundial. El primer tanto de España en un Mundial desde el de Álvaro Morata ante Japón en Catar ha venido de sus botas. El ‘19’ de la selección no ha perdonado el buen centro de Mikel Oyarzabal para mover el casillero español.

Lamine Yamal se estrena en un Mundial, saca a relucir su sonrisa característica, y lo más importante, devuelve la confianza en una selección española que nos ha recordado a la que campeonó en Alemania.

Lamine, con su sonrisita característica, tras lograr el primer tanto de España. NurPhoto via Getty Images

45 minutos han sido suficientes para demostrar por qué es la perla de España. Al descanso, con un marcador de 3-0, y tras una primera parte en la que ha intentado más de un tiro desde fuera del área, intentando imitar lo que ya logró ante Francia en la Eurocopa, Luis de la Fuente ha preferido que descansara para evitar forzar la maquinaria. Pero Lamine Yamal, su zurda y su sonrisita ya se hacen notar en el Mundial 2026.

Oyarzabal, el más listo de la clase

El primer tanto de España dibujó un partido totalmente distinto al de Cabo Verde. Un balón de confianza que se tradujo en un control mucho mayor del encuentro. España creaba desde atrás, Pedri y Rodri distribuían el juego y Lamine y Mikel Oyarzabal buscaban hacer daño a una defensa rival que no ha tenido su mejor día.

En una de esas, con el reloj marcando el minuto 20 de partido, España aprovechó un córner para arrinconar a Arabia Saudí. El balón se terminó quedando muerto en el área pequeña y el más listo de la clase, Oyarzabal.

Y sí, hablamos del más listo, porque este domingo lo ha sido. No sólo en la primera asistencia del encuentro. El '21' de la selección pasó de un partido en el que apenas pudo tocar balón ante Cabo Verde a ser el gran protagonista del segundo encuentro en la cita mundialista.

Ni tres minutos después de estrenarse en la tabla de goleadores, el ariete de Eibar remataba el partido. Volvía a aprovechar la ocasión para ampliar la ventaja, prácticamente, finiquitar el partido e irse al descanso con un doblete. A la vuelta de la pausa, Oyarzabal no volvió y se quedó en el banquillo.

Con todo lo que hizo, que no fue poco, en la primera parte, le bastó para terminar llevándose el MVP del partido. El más listo de la clase ha vuelto a dar una nueva lección, esta vez, en Atlanta. Esperemos que las notas del final del curso mundialista terminen con matrícula de honor.

El dedito del jugón. Mikel Oyarzabal, celebrando uno de sus dos goles ante Arabia Saudí. NurPhoto via Getty Images

De cumpleaños y con cambio de 'look'

Si hay alguien doblemente feliz tras el resultado de España ha sido el técnico de la selección, Luis de la Fuente. El mismo día en el que cumple 65 años, ha recibido el mejor regalo posible con la victoria ante Arabia Saudí.

No era un partido más para el técnico riojano. Las dudas sobre el juego de la selección en el estreno mundialista han aumentado la presión, pero él, ni corto ni perezoso, no ha dudado en hacer hasta cuatro cambios en el once titular.

Luis de la Fuente ha sido otro de los protagonistas. Los cambios han surtido efecto. Lamine Yamal ha enchufado al equipo, Oyarzabal ha demostrado su alma de killer y, de paso, la imagen ha sido impecable en Atlanta.

Uno de los momentazos se ha vivido, precisamente, con el cambio de look del técnico de la selección. En un primer momento, Luis de la Fuente estaba en la banda con traje, camisa y corbata. Pero al final acabó cambiando su estética. Quitándose la camisa y la corbata y poniéndose un polo bajo la chaqueta del traje.

Es un detalle nada más, pero los más supersticiosos no dudarán en pedirle un cambio de outfit si la cosa se tuerce en los próximos partidos del mundial. Un partido ante Arabia Saudí que se ha convertido en el mejor regalo de cumpleaños para el entrenador de la selección.

El cambio de vestimenta de Luis de la Fuente durante el partido. Getty Images

La celebración de Cucurella

El cuarto gol de la selección ha sido nada más arrancar la segunda mitad. Con los dos cambios, no había mejor manera de finiquitar la victoria. En esta ocasión, con Lamine y Oyarzabal fuera del campo, fue el turno de Marc Cucurella.

El lateral de la selección aprovechó un balón que quedó muerto en un córner para rematarlo y, aunque no consiguió colarlo en la portería de Mohammed Al Owais, en el despeje del guardameta, el balón golpeó en uno de sus compañeros, Hassan Tambakti, y terminó entrando en la portería.

El gol, como era de esperar y era evidente, se lo terminaron anotando al futbolista de Arabia Saudí en propia puerta. Pero que le quiten lo bailao a Cucurella. Y no, no hizo el del meme de TikTok. Lo hizo celebrándolo con su característico pingüino, tal y como han conseguido captar las cámaras.

La emoción de la madre de Lamine Yamal

Lo comentábamos antes y es que Lamine Yamal ha sido uno de los grandes protagonistas del segundo encuentro de España en el Mundial 2026. La estrella de la selección española ha disputado 45 minutos en los que ya ha demostrado los trucos de magia que sabe hacer.

Recibe el balón y la gente se alborota en la grada y eso, como era de esperar, ha enchufado a todo el equipo. La España de este domingo poco tenía que ver con la del pasado lunes.

Y si hay alguna anécdota más que también ha llamado la atención ha sido la de la emoción de la madre de Lamine Yamal al ver a su hijo conseguir su primer gol en un Mundial de fútbol. La celebración de una madre y de todo un país con un futbolista que lo tiene todo para marcar una época.