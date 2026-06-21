La psicología dice que las personas que se tocan constantemente el pelo lo hacen como un gesto de autocontacto para calmar el estrés, no por vanidad

La psicología tiene respuestas para todo tipo de actitudes y gestos (sin importar que los mismos se realicen de manera consciente o no). Y tocarse el pelo de manera constante no es una excepción.

Aunque hay quienes piensan que estar tocándose el pelo de forma continua es una señal de amor excesivo hacia uno mismo, es decir, de vanidad, la ciencia confirma que el gesto tiene un significado muy diferente.

Tal y como explica la revista italiana de moda, belleza y estilo de vida Grazia, los expertos en psicología interpretan la acción de tocarse el pelo como un simple gesto de autocontacto que suele efectuarse en busca de tranquilidad.

En concreto, los especialistas señalan que los tocamientos de pelo son pequeños movimientos repetitivos que el cuerpo utiliza para calmarse cuando percibe que la activación interna es elevada.

Es decir, para muchas personas es un gesto natural tocarse el pelo cuando sienten emociones que incrementan su nivel de estrés. Algunos ejemplos de ello son la ansiedad, la vergüenza, la excitación o incluso la ira reprimida.

Otros gestos de autocontacto

No es el único gesto que se hace con esa misma finalidad. Con el objetivo de regresar a una 'zona de seguridad emocional', el cuerpo busca acciones rápidas que aportan tranquilidad que, más allá de tocarse el pelo, pueden ser repiquetear con los dedos, jugar con un lápiz o bolígrafo o acariciarse la cara.

Desde la mencionada revista italiana detallan que un gesto de autocontacto "produce una sensación agradable y tranquilizadora, activa el sistema nervioso parasimpático y favorece la liberación de sustancias relacionadas con el bienestar, como las endorfinas".

Entre los posibles gestos de autocontacto, el del pelo es uno de los más habituales debido a que no genera ningún tipo de ruido, está al alcance de la mano con un suave movimiento y es una acción socialmente aceptada sin importar el contexto.