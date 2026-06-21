Un niño de 13 años de una dinastía de agricultores deja boquiabiertos a los expertos del mundo con su forma de cosechar el maíz

En EEUU, un niño de solo 13 años está dejando boquiabiertos a los expertos en agricultura de todo el mundo. El menor, que pertenece a una dinastía de tres generaciones de agricultores, está logrando rendimientos récord con el maíz gracias a su forma de cosechar.

Tal y como recoge la revista especializada en información agrícola AgWeb, esta historia se encuentra protagonizada por la familia de agricultores Rathjens, residente en las High Plains (Las Altas Llanuras), en la frontera entre Texas, Oklahoma y Nuevo México.

En esa zona del país norteamericano es en la que cultiva Rylan, de 13 años, acompañado de su padre Kenny. La familia es líder en rendimiento agrícola gracias a que, según indica la citada revista, "combinan la agronomía, la gestión empresarial y el trabajo en equipo en una fórmula de éxito que aprovecha al máximo el potencial de las semillas hasta sus límites biológicos".

El conocimiento agrícola se ha ido transmitiendo en la familia Rathjens de generación en generación. Kenny aprendió de su padre y ahora el propio Kenny le está enseñando todos los secretos del cultivo de maíz a su hijo Rylan.

A lo largo de los últimos diez años, la familia ha acudido con asiduidad a concursos de rendimiento de maíz y también de sorgo (el quinto cereal más cultivado del mundo gracias a su alto valor nutricional y su gran resistencia al calor y a la sequía).

10.174 kilos de maíz en solo 20 hectáreas

En uno de sus concursos, Rylan, a sus 13 años, logró un rendimiento de 400,55 bushels de maíz (el equivalente a unos 10.174 kilos de maíz) en una superficie cultivada de tan solo 20 hectáreas. La cifra es histórica, ya que se trata de la primera vez que se obtiene un rendimiento de 400 bushels en la zona.

Respecto a cómo lo hicieron, Kenny ha explicado a la revista AgWeb que "se aplicaron 8 galones (30 litros) de agua por acre (0,4 hectáreas)".