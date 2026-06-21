La psicología dice que las personas que comen con las manos no carecen de modales en la mesa, sino que están preservando una conexión más profunda con la comida, la memoria y sus raíces

Comer ciertos alimentos con las manos suele ser entendido, en la cultura occidental, como un gesto de mala educación. No obstante, en lugares como la India, algunas zonas Oriente Medio y ciertas partes de África, comer con las manos es la forma tradicional de alimentarse.

La psicología refuerza la idea de que las personas que comen con las manos no carecen de modales en la mesa. El motivo es que de esa forma se puede establecer una experiencia multisensorial con la comida.

El gusto, el olor o la visión son solo una parte del puzle sensorial. Quienes comen con las manos, suman además el tacto. En ese sentido, desde el medio de comunicación indio The Economic Times explican que "los psicólogos lo llaman integración multisensorial. La integración multisensorial se refiere a la capacidad del cerebro para combinar información de diferentes sentidos y crear una experiencia más enriquecedora. Cuando comemos con las manos, el tacto se convierte en parte de la comida".

De esa forma, el cerebro recibe información acerca del alimento antes de que la comida entre en la boca. Al respecto, hay investigaciones que han demostrado que las experiencias táctiles tienen la capacidad de influir en la sensación satisfacción al alimentarse.

Por otro lado, los psicólogos destacan que los rituales como comer con las manos generan previsibilidad, y esa previsibilidad suele crear seguridad emocional. Por lo tanto, una comida consumida de forma habitual puede calmar el sistema nervioso.

Teniendo en cuenta todos esos argumentos, desde el mencionado medio indio aseguran que "comer con las manos rara vez implica rechazar la modernidad o ignorar las buenas maneras. A menudo se trata de preservar la conexión: conexión con la comida, con los recuerdos, con la familia, con la cultura".

"En un mundo cada vez más digital, muchas personas buscan maneras de mantenerse arraigadas. A veces, esa conexión se encuentra en algo maravillosamente simple: la sensación de una comida preparada con amor y disfrutada exactamente como lo hacían las generaciones anteriores", añaden desde The Economic Times.