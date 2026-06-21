El caso de hipermemoria más joven del mundo: un siciliano de 15 años recuerda la fecha exacta de cada momento de su vida

Un equipo de científicos ha confirmado que un joven siciliano de 15 años se ha convertido en la persona más joven del mundo que cuenta con hipermemoria autobiográfica, una capacidad extraordinaria que le permite recordar con gran precisión la fecha exacta de cada momento de su vida.

Tal y como informa el medio de comunicación italiano Il Fatto Quotidiano, esa extraordinaria capacidad cognitiva ha sido documentada en la prestigiosa revista científica internacional Cortex.

Los encargados de llevar a cabo el estudio han sido los investigadores Valerio Santangelo, de la Universidad de Perugia (Italia), y Patrizia Campolongo, de la Universidad de Roma 'La Sapienza' (Italia). El trabajo se ha llevado a cabo a raíz de una petición de la madre del menor, quien se percató de que las dotes memorísticas excedían con creces las habituales.

En declaraciones a la agencia italiana Ansa, Valerio Santangelo ha destacado que "se trata de la persona más joven del mundo a la que se le ha diagnosticado hipertimesia o hipermemoria autobiográfica. Es el primer caso documentado en este grupo de edad. Antes solo existían casos anecdóticos de hipermemoria que se manifestaban en la adolescencia, pero no había una demostración objetiva de su aparición a una edad temprana".

En ese sentido, el investigador de la Universidad de Perugia ha detallado que "el joven es un chico siciliano que ahora tiene 15 años y al que conocimos y evaluamos hace dos años, cuando tenía 13".

Tras someterse a una serie de pruebas científicas específicas, el menor demostró que recordaba con precisión tres categorías de recuerdos autobiográficos: acontecimientos públicos relacionados con sus intereses personales, episodios de su vida escolar y detalles de vacaciones y viajes documentados en fotografías. Los científicos pudieron verificar y confirmar tanto las fechas exactas como los detalles de cada recuerdo, lo que certificó las extraordinarias capacidades del joven siciliano.