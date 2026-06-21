Un japonés vive un choque cultural al ver que muchos en España dejan comida en el plato: "No lo hagáis"

Kei es un joven japonés que vive en España desde hace cinco años, adaptándose a la perfección a la cultura del país. Desde entonces crea contenido en redes sociales como TikTok o Instagram (@yo4kei), en el que habla sobre algunos choques culturales que vive en su día a día, da opiniones sobre diferentes platos españoles, etc.

Lo cierto es que vivir en un país con una cultura tan diferente da para mil vídeos. En uno reciente ha hablado sobre lo que ha visto que hacen bastantes personas en España, aunque, más que ser una costumbre, depende de cada persona y de la educación que ha recibido.

"Llevo años en España y todavía hay algo que no entiendo... La gente deja comida en el plato, así, sin más. Es que está muy salado, lo dejas; es que ya estoy lleno; lo dejas", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 18.000 visitas (y subiendo).

"En Japón está muy mal visto"

Ha advertido que en Japón no existe ni siquiera la intención de dejar una miga en el plato: "Lo comes o lo comes. Mi cuestión es: ¿es comestible o no es comestible? Porque en Japón eso está muy mal visto".

Tal y como ha relatado, en Japón enseñan desde que eres pequeño el concepto de "motainai": "Significa algo así como: qué pena desperdiciar esto". También ha descrito otro concepto japonés de que "cada grano de arroz tiene siete dioses", por lo que su madre siempre le decía que no se puede dejar "ni un grano de arroz" en el plato.

"Por eso yo aunque estaba lleno me esforzaba a comer todo", ha añadido. Ha concluido advirtiendo que no significa que haya que sufrir, pero, si ocurre un caso en el que algo no te gusta o que no puedes comer mucho, "pídeselo porque va a sobrar esa comida".

"Entiendo que tenemos derecho de dejar la comida porque estamos pagando por esa comida, pero a mí me parece mal dejarla", ha rematado.

En cuanto a reacciones, le han dejado claro que depende mucho de la persona, como la usuaria María Lourdes: "A mí me enseñaron desde pequeña que si iba invitada a cualquier casa tenía siempre que dejar un poco en el plato porque si rebañaba el plato quería decir que tienes hambre y que tus padres no te dan suficiente de comer".

En el caso de la usuaria @Mabel23, tampoco le gusta que se tire la comida; por eso, al servirla, no pone mucha cantidad y, si después se quiere más, que la gente repita.