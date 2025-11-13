Banco Sabadell logra beneficio récord tras resistir a la opa hostil: 1.390 millones hasta septiembre

El Banco Sabadell logró un beneficio récord de 1.390 millones de euros hasta septiembre, un 7,3% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado por el crecimiento del crédito y los recursos de clientes y por una menor dotación a provisiones.

En su primera presentación de resultados financieros tras el fracaso de la opa del BBVA sobre la entidad, el Sabadell ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la rentabilidad ROTE del grupo ha alcanzado el 15% (14,1% recurrente), frente al 13,2% hace un año.

En un entorno de moderación de tipos, la entidad ha registrado unos ingresos del negocio bancario (margen de intereses más comisiones netas) de 4.659 millones hasta septiembre, un 2% menos. El margen de intereses se ha situado en 3.628 millones, lo que representa una reducción interanual del 3,2% y trimestral del 0,5%.

Al mismo tiempo, el volumen de crédito crece un 8,1% -excluyendo la filial británica TSB, cuya venta se ejecutará a principios de 2026- y los recursos de clientes un 15,4% fuera de balance y un 5% en balance. La ratio de morosidad se sitúa en septiembre en el 2,75% -sin TSB-, frente a un 3,71% un año antes, y la dotación de provisiones cae un 29,3% debido al mejor perfil crediticio.

"Una vez concluida la opa, los sólidos resultados del tercer trimestre reafirman a la entidad en sus objetivos de final de año establecidos en el Plan Estratégico 2025-2027", ha subrayado en un comunicado el consejero delegado, César González-Bueno, que ha ratificado las previsiones de remuneración al accionista de 6.450 millones en ese periodo.

La OPA que nunca pudo ser: el día que los accionistas del Sabadell acabaron con el sueño imposible del BBVA No eres tú, soy yo. Son los accionistas. Antes eran los reguladores o el Gobierno. Pero la oferta hostil de la entidad vasca por el banco catalán se ha encontrado con tantos baches que el desenlace ha sido el esperado.

Impulso de la actividad comercial

La evolución positiva de la actividad comercial se traduce en un saldo de crédito vivo en septiembre de 120.103 millones (sin incluir TSB), un 8,1% más. En España, la concesión de hipotecas crece un 26% interanual y alcanza 5.062 millones, mientras que el nuevo crédito al consumo se sitúa en 2.216 millones entre enero y septiembre, un 19% más. La producción de préstamos y créditos a empresas en España, en cambio, se sitúa en 13.902 millones, un 1% menos interanual.

También registra una tendencia positiva la facturación de tarjetas, que avanza un 6%, hasta 19.575 millones a cierre de septiembre, y de datáfonos, que se incrementa un 2% en los nueve primeros meses del ejercicio, con 43.683 millones. Los recursos de clientes en balance del grupo suman en total 167.780 millones, con un crecimiento del 2,6% interanual, mientras que los saldos de cuentas a la vista alcanzan 140.665 millones, un crecimiento del 5,1%.

La ratio de capital de máxima calidad CET1 "fully-loaded" crece 18 puntos básicos en el trimestre y 72 puntos básicos en el ejercicio actual, lo que lleva a una ratio del 13,74% a final de septiembre. El director financiero, Sergio Palavecino, ha destacado la "contribución positiva a los resultados de todos los segmentos de negocio y la evolución favorable de la calidad de balance".

TSB mantiene su contribución hasta completar la venta a Santander

Hasta que se complete su venta al Santander, TSB mantiene su contribución a las cuentas del grupo, con un beneficio neto individual de 198 millones de libras hasta el cierre del tercer trimestre (224 millones de euros), un alza del 43,9% en tasa interanual.

El margen de intereses de la filial británica se situó en 781 millones de libras (884 millones de euros), con un crecimiento del 7% interanual. La venta de la entidad activará un dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros, retribución incluida en los planes del Sabadell de repartir entre sus accionistas el 40% de su actual valor en bolsa.

La entidad mantiene su previsión de que el dividendo en efectivo de 2025, 2026 y 2027 será superior al abonado en 2024 (20,44 céntimos por acción). El banco ya aprobó la distribución de un segundo dividendo a cuenta en efectivo con cargo a los resultados del ejercicio en curso, por un importe de 7 céntimos de euro brutos por acción, a pagar el próximo 29 de diciembre.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.