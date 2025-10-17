BBVA cierra "un capítulo" tras el fracaso de la OPA mientras se dispara en bolsa: "No es el resultado que esperábamos"
El Banco Sabadell cae con fuerza tras el resultado. Carlos Torres, presidente de la entidad vasca, cree que ofrecieron "la mejor propuesta posible" a los accionistas del banco catalán, que han sido los que han tenido "la última palabra".
Crónica de una muerte anunciada. La OPA hostil de BBVA por Sabadell ha terminado cayendo por su propio peso este jueves. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anunció tras el cierre del mercado que la oferta de la entidad vasca sólo había obtenido una aceptación entre los accionistas del Sabadell del 25,33%.
Un duro golpe al BBVA al que han reaccionado este mismo viernes. Mientras se disparaba en el mercado más de un 9% y las acciones de la entidad catalana se hundían tras su rechazo a la OPA, los dirigentes de BBVA han ofrecido la rueda de prensa de las lamentaciones.
"No es el resultado que esperábamos ni el que hubiésemos deseado, pero es la decisión de la mayoría de los accionistas de Sabadell y así la asumimos. Presentamos una operación buena para Europa, para España y para los distintos territorios en los que ambas entidades estamos presentes, con un claro sentido estratégico y financiero", ha asegurado el presidente de la entidad vasca, Carlos Torres.