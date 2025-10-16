Fracasa la OPA de BBVA sobre Sabadell tras obtener una aceptación de solo el 25,33%

Se acabó. La OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell no ha salido adelante después de que la operación haya sido aceptada por únicamente un 25,33% de las acciones de la entidad catalana.

A través de un comunicado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha informado de que la OPA "ha tenido resultado negativo al no haber sido alcanzado el límite mínimo fijado por el oferente para la validez de la misma".

En ese sentido, el organismo ha aclarado que, atendiendo a lo previsto en el folleto de la oferta, BBVA no puede renunciar a ese límite mínimo (fijado en el 50%) debido a que "el número de acciones de Banco de Sabadell, S.A. que han aceptado la oferta supone un porcentaje inferior al 30% de sus derechos de voto, excluyendo la autocartera".

En el documento, la CNMV ha precisado que la operación "ha sido aceptada por 1.272.671.801 acciones que representan un 25,33% de las acciones a las que se dirigió la oferta y del capital social de la sociedad afectada, y un 25,47% de los derechos de voto de la sociedad afectada, calculado este último porcentaje considerando la autocartera titularidad de Banco de Sabadell, S.A. al término del período de aceptación".

BBVA anuncia una "significativa recompra de acciones adicional" como respuesta a la frustrada operación

Por su parte, BBVA ha publicado una nota de prensa en la que ha confirmado que "la OPA sobre Banco Sabadell no seguirá adelante porque no ha alcanzado el nivel mínimo de aceptación que el banco había fijado".

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha reaccionado a la noticia afirmando que "quiero agradecer a los accionistas de Banco Sabadell que han mostrado su apoyo al proyecto de unión, a los accionistas de BBVA por su respaldo constante y a nuestro equipo por el gran trabajo realizado a lo largo de todo el proceso".

Por otro lado, desde la entidad han anunciado una "significativa recompra de acciones adicional" como respuesta a la frustrada operación sobre el Banco Sabadell. En ese sentido, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha señalado que "una vez superadas las restricciones derivadas de la operación, aceleramos nuestro plan de retribución al accionista".

En concreto, la entidad ha comunicado a sus accionistas que "dado el importante exceso de capital acumulado sobre el 12%, el Consejo de Administración de BBVA ha acordado poner en marcha una significativa recompra de acciones adicional tan pronto como reciba la autorización del BCE".

Más allá de ese anuncio, BBVA ha recordado que este 31 de octubre se iniciará la recompra de acciones pendiente por importe de aproximadamente 1.000 millones de euros y que el 7 de noviembre se pagará el dividendo récord de 0,32 euros por acción.