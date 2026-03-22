Josep Ramón Chalá, economista: "El que vive solamente de un sueldo no llega a final de mes: se está empobreciendo"

Josep Ramón Aixelà es economista y docente universitario y cree que hace falta más de un sueldo para sobrevivir en la actualidad. En una entrevista en el podcast Oportunidades en Bolsa, explica cómo ha aumentado la inflación y la deuda en la última década, y cómo ha afectado al bolsillo de los españoles.

“Se calcula que desde la creación del euro en el 2001, lo que podías comprar en aquel momento con 100 euros, ahora solo puedes comprar el 50%”, explica el economista en sus declaraciones. Esto quiere decir, según relata el experto, que en España, en la actualidad existe inflación monetaria, y que por ende, eso implica que "comprar activos reales cada vez va a ser más caro".

En esta línea, explica que "comprar una vivienda va a ser más caro, comprar oro va a ser más caro, comprar una acción va a ser más caro...". "El que solamente vive, o tiene ingresos por un sueldo, se está empobreciendo”, explica. No obstante, "el que tiene activos, pues igual se queda más o menos a la par".

Por ello, el presentador cree que solo gana el que arriesga en inversión. "El valor del dinero, es decir, cada día el dinero vale menos. Esos 10 euros en tu bolsillo mañana van a valer menos que hoy”. "Es importante destacar que se pierde más valor del que se anuncia", dice, por su parte, el presentador de la producción de audio.

Lo que se lee de la inflación

"La inflación siempre es transitoria. Como estamos midiendo los 12 últimos meses, cuando añadimos un mes más y quitamos uno, hace que sea transitoria, sí o sí", explica. De hecho, explica que este fenómeno, lo que mide es "la velocidad con la que suben los precios": “Cuando un mes hemos tenido una inflación del 2,8% y al mes siguiente es del 2,7%, no es que haya bajado la inflación, sino que ha bajado la velocidad de la subida de los precios”.