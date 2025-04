La Bolsa española vuelve a bajar por los aranceles, con Asia tirándose de los pelos

Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

La Bolsa española ha abierto este viernes a la baja, con pérdidas del 0,90 % y por debajo de los 13.100 puntos, en una nueva sesión en rojo después de los aranceles anunciados por el presidente de EEUU, Donald Trump, quien hoy ha asegurado que está dispuesto a negociarlos si las ofertas son "fenomenales".

En este contexto, en el que hoy además el mercado estará pendiente de los datos de empleo americano, y de la comparecencia del presidente de la Reserva Federal de EEUU (Fed), Jerome Powell, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja ese 0,90 %, hasta los 13.073,3 puntos. Las ganancias del año se reducen al 12,81 %.

La bolsa española mantiene este viernes la tendencia negativa, después de que en la víspera el anuncio de aranceles globales por parte de EE. UU. desatase el pánico en los mercados, ante el miedo a las consecuencias económicas que pueda tener la guerra comercial.

Más dura ha sido la reacción en los mercados de Asia, donde directamente se tiran de los pelos. El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 2,75 % este viernes, arrastrado un día más por el anuncio de aranceles, del 24% para Japón.

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, terminó la jornada con un retroceso de 955,35 puntos, hasta 33.780,58 enteros. Mientras, el selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajó un más pronunciado 3,37 % ó 86,55 puntos, hasta situarse en 2.482,06.

El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, dijo este viernes que la imposición de los aranceles estadounidenses que afectan a Japón vaticinan "una crisis nacional" inminente y que requieren una respuesta "sin precedentes" por parte del país. "Esta situación puede calificarse como crisis nacional", dijo Ishiba durante un comité parlamentario, subrayando el grave impacto que los gravámenes pueden tener en la economía japonesa en general, impulsada por las exportaciones, y en su comercio con Estados Unidos en particular, teniendo no sólo en cuenta los aranceles generales del 24 %, si no el alza hasta el 27,5 % del gravamen al motor.

Además, dDe arranque, la Bolsa de Seúl registró este viernes una apertura con fuerte tendencia a la baja, al retroceder más de un 1 %. Transcurridos los primeros 20 minutos de negociaciones, el principal indicador del parqué surcoreano, el Kospi, retrocedía 28,24 puntos, un 1,14 %, y ubicarse en los 2.458,46 enteros, al tiempo que el tecnológico Kosdaq retrocedía 4,92 unidades, o un 0,72 %, hasta los 678,57 puntos.

No obstante, este mercado se ha recuperado y ha subido un 1% al final, pero por cuestiones domésticas, por el hecho de que el Tribunal Constitucional de Corea del Sur aprobara este viernes, de manera unánime, la destitución del presidente Yoon Suk-yeol.

Cumbre UE-Asia Central de fondo

Además, la primera cumbre entre la Unión Europea (UE) y Asia Central arrancó este viernes en Uzbekistán con la participación de cinco líderes de la región y los presidentes del Consejo de Europa, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La histórica ciudad uzbeka de Samarcanda acoge el evento, que tiene lugar después de la guerra comercial declarada por Estados Unidos a la UE y a decenas de países en el mundo al imponerles nuevos aranceles. La cumbre comenzó con la tradicional foto de familia con la presencia de los presidentes de Uzbekistán, Shavkat Mirziyóyev; Kazajistán, Kasim-Yomart Tókayev; Kirguistán, Sadir Zhapárov; Tayikistán, Emomali Rajmón, y Turkmenistán, Serdar Berdimujámedov.

Von der Leyen adelantó antes del encuentro que uno de los principales resultados de la cumbre será el lanzamiento de una nueva Asociación Estratégica con Asia Central. "Significa que podemos confiar unos en otros. Y eso en el mundo actual importa más que nada", dijo y recordó que "Europa siempre ha sido un continente comercial".

Tanto Costa como Von der Leyen insistieron en la importancia de destacar que la UE "es un socio fiable, predecible y digno de confianza", que apuesta por la "diversificación" y abrir "puertas a mercados de rápido crecimiento en todo el mundo".

En cuanto a la guerra comercial con EEUU, la funcionaria alemana aseguró que "como europeos, siempre promoveremos y defenderemos nuestros intereses y valores, y siempre daremos la cara por Europa".