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La patronal de las gasolineras contradice a Pedro Sánchez y echa un jarro de agua fría sobre su anuncio
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La patronal de las gasolineras contradice a Pedro Sánchez y echa un jarro de agua fría sobre su anuncio

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio celebra el fondo de lo presentado por el presidente del Gobierno, pero critica sus formas.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Las gasolineras, en el centro del debate
Las gasolineras, en el centro del debateEuropa Press via Getty Images

El Gobierno ha aprobado este viernes una rebaja fiscal relevante para millones de ciudadanos. Tras tres semanas de guerra en Irán y crisis del petróleo, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto con una reducción del IVA al 10% en la electricidad, el gas y tanto la gasolina como el gasóleo, medidas reclamadas desde hace tiempo por consumidores y asociaciones.

Ha sido Pedro Sánchez quien lo ha presentado a la sociedad, en primera persona, tras un Consejo de Ministros extraordinario... y tenso, por las diferencias entre PSOE y Sumar. Finalmente, se ha plasmado el acuerdo en dos reales decretos para satisfacer a ambas partes.

Entre los 'satisfechos' también se incluye la patronal de las gasolineras, pero lo hacen con un 'asterisco'. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha comunicado que la rebaja de precios no la verán los conductores este sábado, como había adelantado Sánchez. 

Más tiempo y más certezas

La CEEES aclara, en un comunicado, que la caída de unos 30 céntimos por litro de gasolina y diésel no puede aplicarse porque todavía no está publicado en el Boletín Oficial del Estado

De hecho, la patronal gasolinera manifiesta su sorpresa por el anuncio de Pedro Sánchez y especialmente por la premura de su entrada en vigor, apenas unas horas después de haberse aprobado el texto gubernamental. 

Los empresarios del sector han informado, por tanto, que no aplicarán la medida desde las 00:01 de este sábado y lo achacan a la falta de información legal sobre cómo y cuándo aplicar la rebaja.

Como detalla Europa Press, la patronal de las gasolineras reclama "seguridad jurídica" para determinar exactamente qué cantidad se rebajan ambos impuestos y cómo realizar el trámite administrativo correspondiente.

Igualmente, solicitan más tiempo para poder implementar los cambios en sus sistemas informáticos así como para determinar si la nueva norma diferencia entre las existencias previas, sobre las que la CEEES asegura que ya se ha abonado el correspondiente impuesto especial, y el nuevo suministro de gasolina.

 

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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