La patronal de las gasolineras contradice a Pedro Sánchez y echa un jarro de agua fría sobre su anuncio

El Gobierno ha aprobado este viernes una rebaja fiscal relevante para millones de ciudadanos. Tras tres semanas de guerra en Irán y crisis del petróleo, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto con una reducción del IVA al 10% en la electricidad, el gas y tanto la gasolina como el gasóleo, medidas reclamadas desde hace tiempo por consumidores y asociaciones.

Ha sido Pedro Sánchez quien lo ha presentado a la sociedad, en primera persona, tras un Consejo de Ministros extraordinario... y tenso, por las diferencias entre PSOE y Sumar. Finalmente, se ha plasmado el acuerdo en dos reales decretos para satisfacer a ambas partes.

Entre los 'satisfechos' también se incluye la patronal de las gasolineras, pero lo hacen con un 'asterisco'. La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha comunicado que la rebaja de precios no la verán los conductores este sábado, como había adelantado Sánchez.

Más tiempo y más certezas

La CEEES aclara, en un comunicado, que la caída de unos 30 céntimos por litro de gasolina y diésel no puede aplicarse porque todavía no está publicado en el Boletín Oficial del Estado.

De hecho, la patronal gasolinera manifiesta su sorpresa por el anuncio de Pedro Sánchez y especialmente por la premura de su entrada en vigor, apenas unas horas después de haberse aprobado el texto gubernamental.

Los empresarios del sector han informado, por tanto, que no aplicarán la medida desde las 00:01 de este sábado y lo achacan a la falta de información legal sobre cómo y cuándo aplicar la rebaja.

Como detalla Europa Press, la patronal de las gasolineras reclama "seguridad jurídica" para determinar exactamente qué cantidad se rebajan ambos impuestos y cómo realizar el trámite administrativo correspondiente.

Igualmente, solicitan más tiempo para poder implementar los cambios en sus sistemas informáticos así como para determinar si la nueva norma diferencia entre las existencias previas, sobre las que la CEEES asegura que ya se ha abonado el correspondiente impuesto especial, y el nuevo suministro de gasolina.