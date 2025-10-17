Las reacciones a la 'no OPA' sobre el Sabadell: "respeto" del Gobierno y llamamiento de Illa a "mirar adelante"

El grupo bancario BBVA ha fracasado en su oferta de compra de acciones (opa) del Banco Sabadell, sin obtener ni el 26 % del capital de esta otra entidad española, con lo que pone fin al intento de hacerse con el control de la misma, según confirmó ayer tarde el supervisor bursátil nacional.

El BBVA ha conseguido el respaldo del 25,47 % del capital del Banco Sabadell, muy lejos de su objetivo inicial de lograr al menos el 50 %, lo que le hubiese dado el control. De este modo, la oferta del banco vasco, que pasaba por entregar una acción nueva del banco por 4,8376 acciones del Sabadell, queda sin efecto.

El anuncio se produjo con los mercados españoles cerrados, pero en la bolsa de Wall Street, que sí estaba abierta, las acciones del BBVA se disparaban un 7 % tras conocerse el fracaso de su oferta.

La noticia ha generado por ahora las reacciones esperadas: respeto en el lado socialista del Gobierno, aplauso en el de Sumar y satisfacción en Cataluña, donde se instala el Sabadell. Así, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido conciso: "Total respeto a la decisión de los accionistas del Banco Sabadell, que es a quienes les correspondía valorar la operación", han señalado fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa a la agencia EFE.

Estas fuentes han destacado "la impecable actuación de todos los supervisores y autoridades involucradas en el proceso", el Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por su parte, ha calificado de "buena noticia" el fracaso de la opa. "Lo dijimos desde el principio: la OPA era una mala operación, con efectos negativos sobre el empleo, que agravaba la concentración bancaria, dificultaba la financiación de las pequeñas y medianas empresas y aumentaba la exclusión financiera", ha publicado Díaz en BlueSky. Para la vicepresidenta del Gobierno, que la opa "no siga adelante es una buena noticia para el país".

Lo dijimos desde el principio: la OPA era una mala operación, con efectos negativos sobre el empleo, que agravaba la concentración bancaria, dificultaba la financiación de las pequeñas y medianas empresas y aumentaba la exclusión financiera. Que no siga adelante es una buena noticia para el país. — Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 16 de octubre de 2025, 22:15

En Cataluña, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asegura que el desenlace de operación "confirma lo que siempre hemos defendido: un sistema bancario adaptado a la realidad de Cataluña y de su tejido empresarial", y añade que "ahora hay que mirar adelante". En un breve mensaje en su cuenta de X, Illa se refiere así al resultado de la opa, que no ha salido adelante, al no alcanzar BBVA ni el 26 % del capital de Banco Sabadell.

"Contamos con el papel importante que BBVA y Banco Sabadell deben continuar teniendo para generar progreso y prosperidad en Cataluña", asegura Illa, haciendo gala de un tono conciliador. El mandatario socialista, que a lo largo de este largo proceso se mostró contrario a la opa, destaca también el "papel ejemplar" que han tenido durante esta opa los órganos y las autoridades reguladoras, y menciona tanto al Banco de España, como a la CNMC y a la CNMV, como el Gobierno central.

Esta mañana, entrevistado por la Cadena SER, ha ido un poco más allá, exponiendo que "el Sabadell es un banco muy arraigado no solo en Cataluña, en todo el levante español" y por eso, "más allá de razones económicas", su "razón" es que "ha habido razones no financieras". "Expreso mi respeto por la decisión de los accionistas. Nosotros apostábamos por mantener las dos entidades financieras separadas, así que pensamos que es una buena noticia", recuerda. También añade que "el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer: preservar el interés general" en este asunto, a su entender.

Sobre los movimientos que su Gobierno ha podido hacer en estos meses, calladamente, para que el proceso no saliera adelante, Illa ha dicho: "Hemos seguido la OPA con mucha atención, pero es nuestro deber hacerlo. Ambas son entidades muy relevantes en Cataluña y en España. Creíamos que lo mejor era seguir así".

Y el presidente de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha celebrado directamente el anuncio de ayer: "El intento de acabar con el sistema bancario de Cataluña ha fracasado", se complace.

"El Banco Sabadell no será absorbido por el BBVA. Era importante que la opa no prosperase; ahora es aún más importante que el Sabadell refuerce los vínculos con el sistema económico y social de Cataluña. Es la mejor prevención para tentaciones de absorción futuras", ha añadido Puigdemont en su mensaje en X.

La visión sindical

CCOO, a su vez, ha reclamado este viernes que el foco se sitúe en los intereses de las plantillas, las clientelas y el conjunto de la sociedad. En concreto, el sindicato ha pedido que "se pase página de forma inmediata y que el foco de atención deje de estar situado en las cúpulas de ambas entidades, para centrarse en las problemáticas sin resolver de las plantillas de BBVA y Banco Sabadell, en las necesidades de la clientela y, por extensión, en la apuesta por un sector financiero orientado a la economía productiva y a los intereses del conjunto de la sociedad".

CCOO afirma en un comunicado que en todo momento consideró que la operación no se justificaba por razones de eficiencia ni competitividad y que hubiese supuesto un impacto negativo para el empleo, el crédito y la cohesión social, así como para los niveles de competencia y la cohesión territorial. En este sentido, el sindicato dirigido por Unai Sordo ya manifestó a finales de junio que consideraba "insuficientes" las condiciones marcadas por el Gobierno a la OPA.

UGT también ha celebrado este fracaso, "una victoria para el empleo, la competencia y la estabilidad del sistema bancario". Para el sindicato comandado por Pepe Álvarez, el fracaso de la OPA confirma que "no existía respaldo suficiente ni social, ni económico, ni institucional" para una operación que habría supuesto "un grave retroceso para el empleo, la competencia y la estabilidad del sistema financiero español".

UGT ha recordado que, desde el primer momento, UGT manifestó su oposición frontal a la operación, alertando de que implicaría la destrucción de empleo directo e indirecto, el cierre masivo de oficinas, la contracción del crédito a pymes y autónomos, y la pérdida de competencia real en el mercado bancario español.

El sindicato encargó a la Universidad Autónoma de Madrid un informe independiente que estimó en más de 30.000 los puestos de trabajo que podrían perderse con la operación y advirtió de los riesgos que esta comportaba para la economía española, el empleo y la cohesión territorial.