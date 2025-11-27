Luis Pita, experto en finanzas, para sobrevivir a Navidad: "Los españoles creemos que lo mejor para ahorrar es hacerlo a final de mes"

La Navidad es una festividad caracterizada por las celebraciones familiares y los regalos, lo que provoca que muchas familias gasten mucho más dinero de lo habitual durante esa época del año.

En ese sentido, Luis Pita, experto en finanzas, ha aportado una serie de consejos durante una intervención en el programa LaSexta Xplica para que la economía familiar pueda sobrevivir a la Navidad.

El especialista ha destacado que, pese a lo que muchas personas creen, el final de mes no es la mejor fecha para ahorrar. "Los españoles creemos que lo mejor para ahorrar es hacerlo a final de mes. El problema es que, cuando llega el momento, no tenemos dinero", ha señalado Pita.

Por ello, el experto propone recurrir al llamado 'método del sobre'. El mismo consiste en controlar los gastos destinados al ocio introduciendo en un sobre, a principios de mes, todo el dinero que se quiera destinar a ese tipo de actividades.

La regla es que cuando se acaba el dinero del sobre, no se puede coger más y habrá que esperar hasta el mes siguiente para disfrutar de más actividades de ocio. De esa forma, se consigue que ese gasto variable no se dispare.

"El truco consiste en separar, cuando empieza el mes, todo el dinero que queremos gastar en ocio. Metemos ese dinero en un sobre y es todo lo que podemos usar", ha explicado el experto en finanzas.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) elaborará próximamente una encuesta para estimar cuál será el gasto de los españoles durante la Navidad 2025. El resultado de la realizada en el año 2024 es que el presupuesto medio para los regalos y celebraciones relacionados con la Navidad en España fue de 683 euros por persona. La cifra supuso un descenso del 8% respecto a la de la encuesta realizada por la OCU en la Navidad 2023. ¿Continuará la tendencia a la baja en el gasto este año? Pronto lo sabremos…