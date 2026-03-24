Palo de Hacienda si has alquilado una habitación y no la incluyes así en la declaración de la renta

Cuidado si has alquilado una habitación y no la incluyes en la renta

El alquiler de habitaciones está en auge. Cada vez menos trabajadores pueden permitirse un piso para ellos solos, así que recurren a esta opción. Y aunque lo habitual es que el propietario no habite en esa vivienda, hay ocasiones en las que se pueda dar.

En el caso de que vivas en tu propia casa y hayas decidido alquilar una de las habitaciones, debes tener especial cuidado en la declaración de la renta. Hacienda vigila de cerca estos movimientos y has de pagar los impuestos que correspondan.

Algunos propietarios creen que, al no tener el piso entero alquilado, es innecesario incluirlo en la declaración de IRPF. Nada más lejos de la realidad: aquí es donde pueden llegarte sanciones por parte de la Agencia Tributaria.

La campaña de la renta empieza el 8 de abril, así que aún estás a tiempo de hacer las cuentas necesarias y de saber cómo incluir el alquiler de la habitación en la declaración de la renta.

Cómo tributa el alquiler de una habitación en la renta

Da igual que no hayas alquilado el piso entero y que vivas tú también en él. Lo que hayas obtenido de la habitación alquilada tributa como rendimientos del capital inmobiliario.

Es decir, tienes que buscar la casilla correspondiente en el borrador e incluir el dinero ganado a lo largo del año, tal y como si estuvieses alquilando el piso al completo.

Tienes ya el simulador de la renta disponible para saber cómo te va a afectar esta situación.

Sanciones de Hacienda

No tributar lo que estés ganando del alquiler de la habitación, aunque lo consideres una cantidad poco elevada, puede causarte un problema con la Agencia Tributaria.

La multa es de entre el 50% y el 150% de la cantidad de impuestos que dejaste de pagar. También se te cobrará un extra por el tiempo transcurrido desde que debías abonar el importe. Estos son los intereses de demora.

Y ojo, que también pierdes las deducciones fiscales a las que tenías derecho.

Deducciones por alquiler de habitación

Este aspecto también es clave. Alquilar una habitación te da derecho a ciertas deducciones que te pueden beneficiar en la renta:

Facturas: si la habitación ocupa el 20% de la casa puedes desgravar el 20% de la factura de la luz o el agua.

si la habitación ocupa el 20% de la casa puedes desgravar el 20% de la factura de la luz o el agua. Gastos de agencia: en el caso de que utilizases una agencia para buscar inquilino, puedes desgravarte también los gastos.

Por último, es importante que tengas el contrato de alquiler en regla y la fianza correctamente depositada. De lo contrario no puedes acceder a estas deducciones y también puedes llevarte una multa por parte de Hacienda, pues estarías incurriendo en una ilegalidad.