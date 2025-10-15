Se pone a limpiar, encuentra un objeto acumulando polvo, iba a reciclarlo, pero entonces descubre su precio actual

Durante un día lluvioso un hombre finlandés decidió y limpiar y revisar su armario para pasar el rato mientras caía el chaparrón, y resultó ser una muy buena idea. El químico Kari Koistinen acabó encontrando una vieja bombilla que había olvidado allí durante unos 50 años. Estuvo a punto de recliclarla hasta que se dio cuenta de su precio actual.

Se trataba de una bombilla Airam Neodymlite para plantas que había sido conservada todos esos años en su embalaje original, según ha publicado el medio finlandés Iltalehti. "Al principio pensé en llevarlo a la colección de lámparas Prisma, ya que hay una allí, pero luego pensé en buscar en Internet para ver si podía encontrarla con una búsqueda de imágenes o si estaba en el mercado o en algún otro lugar", explicó Koistinen.

Lo que no esperaba el hombre era encontrar varios anuncios de una bombilla similar a precios desorbitados. Los anuncios del buscador pedían hasta 1.000 euros por ella. Otros llegaban a solicitar hasta 800 euros. El hombre se puso a hacer cuentas y calculó que la bombilla costó originalmente entre 10 y 20 euros, por lo que el aumento es considerable.

Koistinen consideró que el alto precio de venta podría deberse al diseño del embalaje original, que lo podría convertir en una rareza de colección. "Por supuesto, es un poco especial y la gente ya los ha tirado", comentó al medio finlandés. También señaló que la bombilla se usaba hace décadas para las flores, pero ya no reucerda por qué la dejaron de usar.

Finalmente, no ha logrado adivinar por qué alguien la pondría a la venta por un precio tan alto, aunque aseguró que no considera venderla. Por suerte, no lo necesita, aunque sí le ha despertado la curiosidad por conocer la historia detrás del aumento inesperado en el precio de este objeto.