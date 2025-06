Trump anuncia la firma del acuerdo comercial con China y envía a Europa su "último documento" sobre aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que el acuerdo arancelario con China fue firmado el miércoles y adelantó que prevé sellar pronto otro con la India. "Firmamos (el acuerdo) con China ayer. Lo acabamos de firmar", dijo en un acto en la Casa Blanca programado en defensa de su proyecto fiscal y presupuestario, que está bajo tramitación en el Senado.

El líder republicano no ofreció nuevos detalles de ese pacto. A mediados de junio, no obstante, tras la conversación entre representantes de ambos países mantenida durante dos días en Londres, Trump apuntó que el acuerdo incluye un arancel estadounidense del 55 % a productos chinos y otro del 10 % a los bienes del país norteamericano por parte de Pekín.

Este miércoles no se había filtrado información sobre la firma comunicada por Trump ni se convocó a la prensa al respecto. "Tenemos otro próximo, quizá con la India, uno muy grande", añadió el mandatario de nuevo sin dar detalles.

China y el Reino Unido son los dos únicos pactos que ya han sido sellados por ahora.

La Casa Blanca insistió este jueves en que no considera "crítico" el plazo del 9 de julio establecido inicialmente por el presidente para negociar nuevos acuerdos comerciales con sus socios y así evitar la aplicación de sus mal llamados "aranceles recíprocos".

Desde que regresó al poder en enero, Trump ha impulsado aranceles globales que luego puso parcialmente en pausa para dar tiempo a que el resto de los países negocien nuevos pactos comerciales con Estados Unidos. Este jueves advirtió que no se cerrarán todos los acuerdos pendientes: "No vamos a hacer tratos con todos. Les enviaremos una carta con un gracias y un pagas el 25, el 35, el 45 %", sostuvo.

Trump consideró que lo más destacado de su política arancelaria es haber conseguido que las empresas vuelvan a establecer o instalen sus fábricas en el país para evitar pagar gravámenes.

"Tal vez más importante que los miles de millones de dólares de los aranceles es el hecho de que tenemos cientos de plantas en construcción en todo Estados Unidos que nunca habrían estado aquí", añadió.

Avanza con Europa

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció esta madrugada que se está “evaluando” un “último documento estadounidense” recibido este jueves como parte de las negociaciones comerciales con la Administración Trump, y subrayó que Bruselas también se prepara para la posibilidad de que “no se logre un resultado satisfactorio”.

En una rueda de prensa después del Consejo Europeo, Von der Leyen explicó que el último debate de la cumbre europea de este jueves se centró en “geoeconomía y competitividad” y señaló que ella explicó a los líderes de la Unión Europea el estado actual de las negociaciones comerciales entre UE y Estados Unidos.

“Hoy hemos recibido el último documento estadounidense para seguir negociando. Lo estamos evaluando en este mismo momento”, afirmó la presidenta.

Señaló que tuvo “una buena conversación” con Trump durante la cumbre del G7 en Canadá este mes, y aseguró que ambos acordaron “acelerar el trabajo con un objetivo claro: alcanzar un acuerdo antes del 9 de julio”, fecha en la que Estados Unidos tiene previsto imponer aranceles generales del 50 % al acero y el aluminio europeos (un 25 % para Reino Unido) y un arancel universal del 10 % para todo producto importado con destino la economía estadounidense.

“El mensaje de hoy es claro: estamos preparados para un acuerdo. Pero, al mismo tiempo, nos preparamos para la posibilidad de que no se logre un resultado satisfactorio. Por eso hemos consultado sobre una lista de reequilibrio. Defenderemos los intereses europeos si es necesario. En resumen: todas las opciones siguen sobre la mesa”, advirtió.

Al término de la cumbre, el primer ministro neerlandés, Dick Schoof, aseguró que los países europeos están de acuerdo en que Von der Leyen “tiene la intención de actuar con calma y prudencia” en las negociaciones comerciales con Estados Unidos, pero también “con el objetivo de cerrar un acuerdo” antes del 9 de julio.

“Ella ha dicho que ha recibido un documento del lado estadounidense. No se ha hablado más sobre eso, no sé nada sobre su contenido. Y creo que es sensato que no lo haya compartido, así puede definir bien su estrategia (…) Un resultado ideal sería un 0 % de aranceles. Pero nadie espera realmente eso. Tenemos como punto de referencia el acuerdo con Reino Unido, que fue del 10 %”, explicó Schoof.

El neerlandés negó que “se note nerviosismo entre los demás líderes” sobre la cuestión comercial, aunque señaló que durante el Consejo se subrayó que “el mercado quiere claridad y estabilidad, así que es positivo que esta incertidumbre llegue a su fin” y culminar un acuerdo “antes de la fecha límite”.

Trump amenazó el miércoles con sancionar a España con aranceles y medidas comerciales por su negativa a aceptar el incremento en el gasto de defensa al 5 % del PIB como el resto de socios de la OTAN, y limitar su inversión al 2,1 %. El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, respondió este jueves a esas amenazas de Trump subrayando que España es un país soberano y que está claro que la política comercial es responsabilidad de Bruselas, y criticó sus aranceles “injustos”.