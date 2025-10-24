Trump se cabrea con Canadá por un anuncio y rompe su negociación comercial

El presidente de EEUU, Donald Trump, saluda al primer ministro canadiense, Mark Carney, durante la cumbre sobre la pacificación de Gaza, el 13 de octubre de 2025, en Sharm el-Sheij (Egipto).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a dar muestra de que sus políticas se mueven, a veces, más por las tripas que por la cabeza. La última es que ha suspendido las negociaciones comerciales que su país mantenía con Canadá. ¿Por qué? Porque su vecino del norte "ha utilizado fraudulentamente un anuncio" en el que aparece el expresidente Ronald Reagan hablando mal de los aranceles.

En una publicación en su red social Truth Social, en la noche del jueves, Trump aseguró: "LOS ARANCELES SON MUY IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD NACIONAL Y LA ECONOMÍA DE EEUU". En esta línea, añadió que "debido a su comportamiento atroz, TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ QUEDAN TERMINADAS". "El anuncio costó 75.000 dólares. Sólo hicieron esto para interferir con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos y otros tribunales", insiste. Las mayúsculas, como siempre, son suyas.

Canadá es uno de los principales socios comerciales de EEUU, pero las relaciones entre ambos países se han enfriado desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Según medios estadounidenses, el anuncio televisivo al que alude Trump fue promovido por el Gobierno de Ontario, la provincia más poblada de Canadá. En su propia publicación en X la semana pasada, Doug Ford, primer ministro de esa regiñon, compartió un enlace al spot y añadió el mensaje: "Es oficial: la nueva campaña publicitaria de Ontario en Estados Unidos ha sido lanzada". "Usando todas las herramientas que tenemos, nunca dejaremos de exponer los argumentos en contra de los aranceles estadounidenses a Canadá. El camino a la prosperidad es trabajando juntos", añadía.

Trump dijo a principios de esta semana que había visto el anuncio en la televisión y señaló que mostraba que sus aranceles estaban teniendo un impacto. "Vi un anuncio anoche de Canadá. Si fuera Canadá, también usaría ese mismo anuncio", dijo entonces.

El anuncio utiliza un audio de 1987 del expresidente Reagan, quien señala a los aranceles como un elemento dañino para la economía, pero el actual inquilino de la Casa Blanca considera que está tergiversado. La Fundación y el Instituto Presidencial Ronald Reagan, antes de la reacción de Trump, publicaron en X que el anuncio "tergiversa el Discurso radial presidencial a la nación sobre el libre y justo comercio del 25 de abril de 1987". Añadió que Ontario no recibió el permiso de la fundación “para usar y editar las declaraciones”.

La fundación dijo que está “revisando opciones legales en este asunto” e invitó al público a ver el video sin editar del discurso de Reagan.

Pero es que, campaña aparte, este paso se da después de que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijera que pretende duplicar las exportaciones de su país a naciones fuera de Estados Unidos debido a la amenaza que representan los aranceles impuestos por Trump.

Carney se reunió con Trump a principios de este mes para intentar aliviar las tensiones comerciales mientras los dos países y México se preparan para una revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el acuerdo comercial que Trump negoció en su primer mandato, pero del que posteriormente se ha distanciado. Más de tres cuartas partes de las exportaciones canadienses van a Estados Unidos, y casi 3.600 millones de dólares canadienses (2.700 millones de dólares norteamericanos) en bienes y servicios cruzan la frontera diariamente.