El 'porro electoral' del Partido Cannábico: de lograr el éxito el 28M a esfumarse en cuestión de horas

Con las copas de champán todavía sobre la mesa y los restos de una noche de felicidad impregnados en el ambiente llegó la decepción. El Partido Cannábico Luz Verde hizo historia el pasado 28 de mayo al lograr por primera vez dos concejales en el municipio navarro de Murillo El Fruto, pero pocas horas después llegó el jarro de agua fría que apagó la alegría del momento.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció por sorpresa la mañana siguiente de estos comicios el adelanto de las elecciones generales. La cita con las urnas, prevista para finales de año, pasó a ser el 23 de julio, algo que pilló completamente a contrapié a esta formación que lleva desde 2006 buscando la legalización del cáñamo en España.

"Teníamos preparadas 22 candidaturas para final de año y alguna más que íbamos a cerrar, pero luego al exigirnos firmas en tan poco tiempo no podíamos llegar al mínimo. Nos parecía mal no llegar en todos los sitios", afirma Fermín Les, que explica que al no haberse presentado en anteriores elecciones necesitaban un 1% del total por circunscripción, algo inviable en tan poco tiempo.

Aunque esto pueda parecer una piedra en el camino, se lo han tomado con la mayor filosofía posible. Conscientes de la dificultad que tienen los partidos pequeños que carecen de subvenciones y apariciones públicas, han decidido ponerse un nuevo objetivo: las elecciones europeas del 2024.

El cómico Albert Boira, que iba a ser candidato por la formación a la alcaldía de Madrid, avisa en el comunicado publicado en redes sociales: "Para las europeas no saben lo que les espera, esto es solo un paso atrás para coger carrerilla. El cannabis puede no haber germinado aún en la política española, pero estamos seguros de que vendrá".

Les, que define a su formación como "partido yogur al tener fecha de caducidad", incide en la importancia que van a tener las próximas elecciones europeas.

"El cáñamo ha sido parte de la historia más grande de España y se trata de recuperarlo. Es una industria muy verde que se paró con la llegada de las fibras sintácticas y el petróleo, pero es un valor de futuro y más ahora con la crisis climática y energética. Así que vamos a coger fuerzas para esas elecciones", asegura este emprendedor cannábico, que a sus casi 50 años lleva desde los 18 vinculado a este mundo.

Enfado mayúsculo con el gobierno

Cuando el Gobierno de coalición se formó en enero del 2020, Les y el resto de su formación tenían la esperanza de que por fin pudieran cambiar las cosas y comenzaran los trámites parlamentarios hacia una legalización del cáñamo. Sin embargo, eso no ha sido así y el enfado que tiene con el ejecutivo queda patente. Basta con mantener una pequeña conversación para darse cuenta.

"Teníamos esperanza, lo habían prometido. Pablo Iglesias en 2018 nos lo prometió en el Congreso. Es una profunda decepción porque España en el mundo del cannabis es pionera, nos están copiando en Estados Unidos, Latinoamérica y aquí ni con un gobierno progresista se puede plantear", sentencia.

Tampoco creen que la llegada de un hipotético gobierno de derechas entre el PP y Vox el próximo 23 de julio, aunque no cierran del todo las puertas porque "nunca se sabe". "Hay grandes fumadores de porros de derechas y nunca se sabe en este país, así que es una buena pregunta", afirma.

El presidente del Partido Cannábico, Fermín Les. Fermín Les

Ellos tienen claro que van a apoyar todas las proposiciones e iniciativas de ley que se hagan y lleguen al parlamento, tal y como han hecho esta legislatura. Aunque ellos hicieron una suya propia, apoyaron las que plantearon Unidas Podemos, Más País y ERC y reconoce que estuvieron en contacto continuo. "Hasta hemos llamado a Sumar a ver si querían coaligar con nosotros, pero no nos han respondido. Ni ellos ni otros partidos nacionalistas que supuestamente apoyan el tema del cannabis", revela.

Les, que confiesa que mucha gente se toma a broma el tema y le hacen comentarios tipo 'vas fumado' o 'te has fumado el programa', se acaba resignando con todas las trabas que encuentra. Afirma que es "un tema serio" y pide a la sociedad que sea "un poco más europea y moderna" para que todos estos temas tengan cabida con naturalidad porque, asegura, "siempre acaba mandando el criterio policial por encima del científico o médico".

"Pedimos una regulación integral"

El Partido Cannábico Luz Verde tiene un objetivo marcado: lograr una regulación integral cuya base sea el autocultivo para autoconsumo. Menciona el ejemplo del que planta unos tomates: "Cualquier agricultor los puede plantar y consumir y luego si quiere venderlos".

Les destaca también que quiere que haya un mercado regulado para evitar el mercado negro que existe en la actualidad: "El mercado negro no lo he creado yo y es una tontería no regularlo. Se nos acusa de fomentarlo y nosotros somos los que menos interés tenemos en eso, queremos eliminarlo".

Incluso para justificarlo da un dato al más puro estilo Yolanda Díaz. "Se generarían unos 6.000 millones en impuestos y podríamos pagar la dependencia o implantar las 35 horas o la jornada de 4 días. Es cosa seria. Ahí están los datos de Estados Unidos o Canadá y el año que viene disponibles los de Alemania".

"Dato mata relato. Cuando empiece a haber datos ya no tendrán tantas risas los Gobiernos", añade tajante.

Les se pone todavía más serio al oír las palabras de cannabis para uso medicinal. Sube más el tono: "Es una vergüenza. Somos casi el último país en Europa en adaptar el cannabis al sistema sanitario. Los propios enfermos en esta legislatura han hecho un esfuerzo tremendo para abrir una subcomisión en el Congreso, ha pasado por varios científicos y se ha quedado todo parado".

Se queja de que Albania ha legalizado el cáñamo industrial y medicinal, mientras que un gobierno progresista en España no lo ha hecho. "Estamos hablando de situaciones en las que te dan quimio, hay dolores terminales, fibromialgias, etc. Son gente que está pasando mucho dolor, que no le hace casi efecto ni la morfina y que con un cogollo mejoraría su vida un montón. No se lo dejan y es una vergüenza".

Incluso ironiza con la propuesta de Isabel Díaz Ayuso de poner plantas en las terrazas y azoteas de Madrid. "Sería cultivar en las terrazas cáñamo y no geranios porque además consume mucho CO2".

Aunque no hayan podido presentarse a estas elecciones, como bien dice el dicho, la fe es lo último en perderse y el color verde casualmente (o no) es el de la esperanza. Así que el Partido Cannábico está más vivo que nunca y en 2024 volverán a la carga.