13 cosas que no sabías que provocan fiebre

Vale, en pleno confinamiento probablemente ya hayas descartado este motivo, pero cuando se levanten las restricciones y se restablezca el tráfico aéreo, quizás te interese recordarlo. Según la zona a la que viajes, puedes sufrir un aumento de la temperatura corporal debido a bacterias y protozoos tropicales que no suelen darse en países desarrollados, explica Amna Husain, pediatra y fundadora de Pure Direct Pediatric in New Jersey.