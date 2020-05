Lo que puede hacer por ti salir a caminar una hora durante el plan de desescalada

El cuello, la espalda o las piernas. Pocas personas se han salvado de no haber sentido alguna molestia muscular durante la cuarentena. ¿La culpa? Obviamente, la escasa actividad física. “Pero no sólo el hecho de tener una vida más sedentaria ha provocado el aumento de molestias y lesiones lumbares y cervicales, también ha influido el que, en muchas ocasiones, no hayamos tenido la oportunidad de preparar en casa un espacio adecuado para el teletrabajo, sumado al estrés de la situación y las dificultades a la hora de conciliar con la familia”, aclara María Plaza.

“Hay gente que no ha ganado ni un gramo e incluso han perdido porque han adaptado su alimentación a la situación, teniendo en cuenta que su actividad física había cambiado radicalmente”, cuenta Elena Jurado, nutricionista especialista en actividad deportiva. “Pero esta no parece haber sido la norma general y en muchos hogares se ha aumentado la ingesta de azúcares, harinas (con la repostería y el pan), snakcs, alcohol... Si no hay ejercicio, no hacemos nada, y comemos y comemos, normal que la gente haya cogido peso”, explica.