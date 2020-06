¿Qué pasa con mi reserva si hay un rebrote? ¿Cómo garantizan mi seguridad? Todo lo que tienes que saber antes de irte de vacaciones

Denis Doyle via Getty Images

Denis Doyle via Getty Images Dos jóvenes toman el sol en un área determinada en la playa de Poniente, en Benidorm (Alicante).

Hay ganas de escaparse, pero las vacaciones no se van a parecer en nada a las vividas anteriormente. No solo por la crisis económica, sino por el miedo que tiene la gente y las dudas que genera el virus. Esas inseguridades y la incertidumbre laboral están detrás de que dos de cada tres españoles descarten irse este verano , según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Clara Margais via Getty Images Un grupo de turistas alemanes llega al hotel Alcudia Garden en Alcudia (Mallorca).

“Los hoteles y los apartamentos turísticos no solo están obligados a la desinfección en las habitaciones, sino que la guía también dispone la limitación de material textil en las mismas y establece las reglas de higiene en el resto de las dependencias comunes”, señala Almudena Velázquez, codirectora legal de reclamador.es .

Antes de llegar al lugar de alojamiento, conviene haber consultado la guía concreta de ese tipo de establecimiento porque no es lo mismo alojarse en un hotel que en una casa rural, aunque hay cuestiones comunes.

Una de las dudas más frecuentes está relacionada con la limpieza de los hoteles. ¿Cómo puede estar uno seguro de que no se va a contagiar al irse de vacaciones? La seguridad al 100% nunca existe, pero sí la posibilidad de reducir los riesgos. Todos los alojamientos turísticos que hay en España tienen la obligación de garantizar unas condiciones de higiene y limpieza del establecimiento.

JAIME REINA via Getty Images Dos empleadas preparan una habitación en el RIU Bravo Hotel en Palma (Islas Baleares).

El Ministerio recomienda el pago con tarjeta y el uso de llaves electrónicas para acceder a las habitaciones. Si no fuera posible, se deben desinfectar, al igual que los mostradores y los bolígrafos de la recepción.

Clara Margais via Getty Images Un camarero con mascarilla sirve a unos clientes en el Alcudia Garden Hotel.

Con el objetivo de que no se agrupen muchos clientes, los hoteles deben ampliar el horario de comida. Además, conviene eliminar todos los objetos compartidos como las aceiteras y los servilleteros. Si el cliente utilizara, por ejemplo, unas pinzas, estas tienen que limpiarse justo después.

Europa Press News via Getty Images Una trabajadora limpia la mesa de recepción de la casa rural Peñapintada en Cercedilla (Madrid)

“Si el establecimiento no cumple las medidas de seguridad e higiene acordadas en relación a la covid-19, que son de obligado cumplimiento, podría ser motivo de resolución del contrato”, explica César Díaz Herranz, experto del área jurídica de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU).

Si el cliente llegara a un hotel y descubriera que las medidas de higiene no se cumplen tiene derecho a cancelar la reserva con la correspondiente devolución del dinero.

“Si antes del coronavirus encontrase con un alojamiento que no cumplía con las reglas básicas de limpieza era causa de resolución del contrato, ahora con mayor motivo, porque supone un riesgo cierto para la salud del huésped. Recomendamos hacer fotografías del estado de la habitación y de los lugares comunes para justificar, si nos lo discuten, la falta de limpieza”, coincide Velázquez.

Xinhua News Agency via Getty Images Un panel con información sobre los vuelos en Berlín (Alemania).

Westend61 via Getty Images

Aquellos consumidores que opten por reservar un vuelo para este verano, lo más recomendable es que contraten un seguro de viaje con una aseguradora que incluya la opción de cancelar los billetes. Así el cliente puede recuperar el dinero si se produce algún cambio que le impide volar.

Si, de repente, se produjera un rebrote en la pandemia y el ciudadano no pudiera coger ese vuelo porque las autoridades sanitarias han restringido de nuevo la movilidad, la aerolínea tendría que devolverle el importe sin que fuera necesaria la intervención del seguro.

“La rápida expansión del virus hace presumir que si existe un pico en una localidad determinada existe un riesgo muy elevado de que llegue a toda la provincia, por lo que volveríamos a encontrarnos en la misma situación de fuerza mayor que justificaría la cancelación de la reserva”, explica Velázquez.

¿Qué pasaría si surge ese rebrote y el cliente tiene una reserva de hotel realizada? “Todo dependería de las medidas que se adoptasen en caso de rebrote”, señala Díaz Herranz.

Si esto ocurriera, el cliente tiene que estar atento a las decisiones que tomen las autoridades sanitarias, porque no es lo mismo si solo se restringe la movilidad a si se vuelven a cerrar los hoteles.

“Si se volviesen a cerrar alojamientos turísticos o se impidiese el acceso a determinadas zonas geográficas, podría ser motivo de cancelación de una reserva ya que no se podría prestar el servicio. No obstante, los consumidores tienen que tener en cuenta que existe la posibilidad de rebrote lo que podría dar lugar a restricciones a la movilidad, pero que no impidiese el acceso al alojamiento reservado. Esto podría dificultar la reclamación”, explica Díaz Herranz.

