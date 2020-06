Así será el trabajo en la nueva normalidad: las nuevas oportunidades laborales

No se trata de puestos de trabajo que se buscan solo durante la pandemia, si no que esta empresa de recursos humanos, que se dedica a reclutar trabajadores para otras compañías, prevé que se mantengan en los próximos meses.

A pesar de ese importante parón económico, no todas las empresas han frenado en seco las contrataciones de trabajadores. “El hecho de no paralizar la cadena de suministros básico ha hecho que sectores como el agroalimentario y las cadenas de distribución, como los supermercados, han aumentado la demanda de empleo”, afirma Castro.

“El ecommerce ha sido el gran beneficiado de esta crisis. Era una industria ya emergente, que se ha visto reforzada en este periodo. Personal de almacén, repartidores, todo lo que tiene que ver con el delivery está aumentado. No será un tema coyuntural de la crisis, si no que creo que a futuro será un nicho de incorporación al mercado laboral”, señala Castro.

¿Ir a comprar será igual que antes? No, lo lógico es que se produzcan cambios en la nueva normalidad. Por ejemplo, las tiendas de ropa necesitarán incorporar trabajadores que no existían como desinfectadores de ropa. “Otros de los perfiles en el comercio será todo lo que tiene que ver con la higinenización de las prendas”, señala Castro.

Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta España durante este año es el parón que se ha producido a nivel internacional del turismo. El país recibió cerca de 84 millones de visitantes extranjeros en 2019. Este sector representa el 12% del producto interior bruto (PIB) y el 13% del empleo.

“El mix económico estaba muy polarizado hace 10 años hacia la construcción y el turismo. Ahora, la construcción no ha recuperado los niveles que tenía antes de la crisis, mientras que hemos crecido en turismo. España es un país de servicios, pero hay que equilibrar lo que tienes para si una de las cosas te falla, poder jugar. Eso es lo que falla”, asegura Canseco.

Aunque la crisis sanitaria amaine, el turismo no se va recuperar totalmente, como mínimo, hasta 2021. “El turismo es muy sensible a las coyunturas. Esto es una crisis sanitaria y de confianza. Si tú eres capaz de que tu país vecino confíe en ti, las cosas van a mejorar mucho. La gente no va a venir si oye que las garantías no son las mejores”, afirma.