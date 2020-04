El problema de defender "cuando se acabe la crisis solo hay que comprar productos de España"

Aquir via Getty Images

Aquir via Getty Images made in Spain blue grunge round stamp

La pandemia del coronavirus ha devuelto al debate público viejas propuestas que parecían ya superadas. Hay corrientes ideológicas que defienden que, una vez superada la crisis sanitaria, los consumidores solo compren productos españoles para apoyar a las empresas del país, muchas de las cuales atraviesan dificultades.

Los defensores de estas ideas consideran que si se compran productos extranjeros se perjudican los intereses de las empresas españolas y que esto genera a la larga un mayor desempleo. Por eso, apuestan por adquirir solo artículos españoles y exigen medidas políticas en esa dirección.

Muchos ciudadanos pueden ver con buenos ojos estas ideas como una forma de apoyar a la industria española y que, así, España salga antes de la crisis. Sin embargo, no se dan cuenta de que estas decisiones son, en realidad, perjudiciales para su economía. A pesar de la buena intención que tengan, el resultado puede ser precisamente el contrario al deseado.

A menudo estos mismos ciudadanos afirman que, cuando pase la crisis, solo viajarán durante un tiempo por España hasta que esté controlada la pandemia. Además exigen al Gobierno limitar la llegada de extranjeros para prevenir nuevos contagios. Una vez más, se olvidan de que el turismo representa el 12% del producto interior bruto. Los 80 millones de visitantes anuales son vitales y sin ellos, el desempleo se dispararía todavía más.

Al igual que ocurrió durante la crisis, los promotores de este discurso nacionalista culpan a la globalización de los problemas de España. Algo que también hacen Marine Le Pen en Francia o Donald Trump en Estados Unidos. En realidad, se esconde detrás un pensamiento racista, un comportamiento bastante incoherente, porque resulta prácticamente imposible de cumplir, y una actitud temeraria, ya que solo puede perjudicar al país.

Made in Spain

La producción estatal suele ser entendida como sinónimo de calidad y fiabilidad, y las marcas suelen recurrir a ella a modo de eslogan. “Leche 100% española”, se puede leer en los envases de de leche Président. “Seat es la única empresa automovilística que diseña, desarrolla, fabrica y vende sus coches en España”, señalaba Christian Stein, director de comunicación de esta compañía, durante una visita a la fábrica de Martorell.

En primer lugar, habría que empezar por definir qué es exactamente un producto español. ¿Una camiseta diseñada en España, pero cosida en India es un producto español o no? ¿Un coche diseñado en Alemania, pero cuyas piezas se fabrican en Asia y se ensamblan en España?

“Un producto es español cuando se ha fabricado en territorio español, pero esto no significa que algunos componentes vengan de fuera. Por ejemplo, un coche se fabrica aquí, pero unas piezas son alemanas y parte del ensamblaje se hace en China. Solo esto ya obliga a que las empresas tengan relaciones comerciales con empresas de otros países”, señala Neus Soler, profesora colaboradora de estudios de economía y empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Esta contradicción la sufrió la compañía tecnológica BQ, que se vendía como fabricante de móviles españoles y que llegó a superar el 10% de cuota de mercado en 2015 gracias a unos precios competitivos. Los smartphones de esta empresa se diseñaban en España, pero se producían en China.

Tras la llegada de competidores como Xiaomi y Huawei, esta empresa estuvo a punto de desaparecer para ser finalmente comprada por un grupo vietnamita. Esto abre un segundo debate: ¿una compañía deja de ser española cuando los dueños son extranjeros? ¿Solo importa dónde tenga la sede o dónde pague los impuestos?

“El consumidor está muy informado y tiene un gran poder sancionador sobre las empresas. Si una compañía quiere convencer de que solo se consuman productos españoles para favorecer a las empresas y luego descubre que no es cierto, se va a enfadar con esa marca”, afirma Soler.

Se compra más de lo que se vende

La autarquía no sería posible actualmente en España, ya que no es un país autosuficiente. Por tanto, no se podrían cerrar las fronteras y consumir solo productos españoles. Y tomar decisiones políticas en esa dirección sería muy perjudicial para la economía española.

Las empresas españolas mantienen relaciones comerciales constantemente con compañías de otros países. España compra más de lo que vende en el exterior. Sirva como ejemplo lo que ocurrió en 2018, cuando las importaciones superaron a las exportaciones en 33.840 millones, según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Esta situación de déficit en el comercio exterior se repite año tras año, a pesar de que las ventas de empresas españolas en el extranjero se ha incrementado mucho en los últimos años: