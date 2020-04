El problema añadido de los menores de 25 años en la crisis del coronavirus

Según la OMS, un adolescente está entre los 10 y los 19 años. Sin embargo, los psicólogos españoles se refieren a los menores de 25 años como adolescentes tardíos, que no se han emancipado en su mayoría y aún no han pasado por hitos evolutivos de madurez.

¿Por qué los adolescentes son los más vulnerables al confinamiento?

Es más frecuente que sean los adolescentes los que tienden al desajuste psicológico, según Villarrubia. “Aquí no existen protocolos de funcionamiento: hay chavales que eran brillantes en la universidad hasta ayer, pero que se están acostando a las cinco de la mañana y levantándose a las tres de la tarde, y no saben controlarlo”. Por eso precisamente, han aumentado los casos de trastornos del sueño entre ellos.

¿Por qué les afecta más la ansiedad?

Les afecta más que al resto porque no han alcanzado la madurez, por el mero hecho de que la adolescencia es un periodo que se extiende mucho más de lo que acostumbramos a creer. “En esos años se construyen las estrategias de tratamiento”, indica Villarrubia. Es decir, la autorregulación de la ira, de la frustración, del control del estrés, de la ansiedad... Es una etapa en la que esas herramientas no están construidas y es normal que sean más vulnerables a estar confinados.

¿Qué les diferencia del resto de la población?

A esa edad, por naturaleza y por el tipo de vida que llevan desde hace unos años, los adolescentes están sobreestimulados y, de pronto, con el encierro, todo se resume a unos niveles mínimos de actividad que no han conocido nunca. No son personas de 40 años, que ya han vivido las cosas de otra forma. Los adolescentes se han enfrentado a la rapidez, a la estimulación... Para alguien de 40 las respuestas no han sido tan rápidas y la estimulación no ha sido tan ágil.