Por qué echamos tanto de menos los abrazos y cómo sustituirlos

Una caricia en la mejilla, un abrazo, un buen achuchón o un beso se han convertido en gestos prohibidos desde que estalló la crisis del coronavirus. La distancia social como la principal medida para evitar el contagio del temido virus no permite disfrutar, o al menos no en gran cantidad, de los beneficios de todos esos gestos de afecto y cariño que son una manera de entender la vida y las relaciones sociales.

Entre los expertos no hay duda de que “el contacto físico forma parte del desarrollo humano y es necesario desde que nacemos. Los abrazos y las caricias estimulan la producción de hormonas relacionadas con los apegos, y los apegos son fundamentales para nuestro equilibrio psicológico, emocional y físico”, asegura Julia Vidal, psicóloga sanitaria y directora del centro Área Humana.

“Si un abrazo o una caricia en el hombro genera un aumento de serotonina, ese abrazo desencadena bienestar. Algo parecido ocurre con la dopamina, que se relaciona con los sistemas de recompensa, de placer y de agrado”, explica María Ros San Juan, psicóloga sanitaria de la plataforma médica Omnidoctor . “La dopamina además está relacionada con las adicciones. Por eso, cuando se está acostumbrado a recibir abrazos y esos abrazos desaparecen, se generan sensaciones como las que pueden producirse al no consumir esas sustancias adictivas. Gustan tanto que se necesita un poco más para sentirse bien… y cada vez más. Si los quitan de golpe, puede provocar ansiedad, se necesita con más ansia”, continúa Ros.

Confianza, seguridad y autoestima

Querer con las palabras y los gestos

La falta de contacto es una de las cosas que más se está echando de menos durante el confinamiento y que más se extrañará durante el tiempo que se deba mantener la distancia social. “Es normal, estamos acostumbrados a sentir y expresar muchas cosas a través del contacto y ahora hemos tenido que renunciar a ello. Y hay quien no puede porque es muy instintivo. Son gestos tan básicos que se hacen sin pensar”, expone Vidal.

Destaca Ros el bienestar que también aportan los que se denominan ‘actos de servicio’. “Son gestos de entrega a los demás que se hacen de forma altruista. Por ejemplo, si me siento sola, puedo plantearme hacer la compra al abuelito que vive debajo. Eso me hace sentirme cerca de esa persona sin necesidad de tocarnos y me genera emociones muy positivas y muy cálidas”, explica.