La cuarentena era en realidad era esto: lo que seguro que has hecho en el confinamiento (y no hablamos de ejercicio)

James Porter via Getty Images

Pocos días después la visión había cambiado y no mejoró, después de que el estado de alarma se prorrogase durante otros 15 días más. Las tablas de ejercicio que querías hacer las olvidaste al primer día de agujetas, la filmografía de ese director galardonado en Cannes la sustituiste por Élite o cualquier serie fácil de Netfl ix y las recetas sanas que te habías propuesto cocinar pasaron a ser patatas fritas y chocolate. Todo regado con cerveza que, por mucho que lo quieras ocultar, sabemos que es el nuevo producto estrella del súper.

Incluso más de uno ha aprovechado las horas que pasa delante del teléfono móvil para volver a descargarse (o hacerlo por primera vez) Tinder en un afán por socializar e ir cerrando la agenda de ligues postcuarentena. Otros han tirado de contactos conocidos y han decidido hablarle a algún ex. Porque, no nos engañemos, somos humanos y tanto tiempo solos sin besos y abrazos pasa factura. Esto también es válido para hacer videollamadas con ese primo o ese amigo con el que no hablabas antes de la cuarentena.