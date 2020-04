Después de la tormenta, no viene la calma: así será España tras el coronavirus

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Un policía entrega mascarillas en la estación del Norte en Valencia tras la vuelta al trabajo de las actividades no esenciales.

La pandemia ha atacado con tal virulencia que no importa ser un país rico o pobre: nadie se salva. “Por primera vez desde la Gran Depresión, tanto las economías avanzadas como las de mercados emergentes y en desarrollo están en recesión”, ha asegurado Gita Gopinath, economista jefe del FMI. Pero, una vez más, España sale muy mal parada en la foto: su economía caerá un 8% este año, más del doble que lo cayó en 2009. ¿En qué medida puede afectar ese hundimiento a los ciudadanos?

Mucho peor que un jarro de agua fría. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dibujado este martes un escenario negro para la economía mundial en 2020 por culpa del coronavirus . Este organismo internacional no tiene dudas de que el shock será mayor que el de la crisis financiera de 2008. El hundimiento, con una caída del 3% del PIB, será el peor desde la Gran Depresión iniciada en 1929.

La temporalidad del mercado laboral tiene efectos claros en la economía de muchos hogares. Muchos de estos trabajadores despedidos en marzo no tienen prestación por desempleo. Las oficinas de empleo cuentan con 3,5 millones de trabajadores inscritos, de los cuales solo 2,4 millones reciben ayuda económica.

“Lo más relevante en este momento es seguir tomando medidas para evitar la destrucción de empleo como ha ocurrido desde el 18 de marzo. Las medidas se tomaron una semana más tarde de lo que se debía y no se pudo evitar la primera oleada de despidos”, señala Carlos Bravo , secretario de políticas públicas y protección social del sindicato Comisiones Obreras .

Los fantasmas se aparecen de nuevo sobre la economía española, que todavía no se había recuperado totalmente de las secuelas que dejó la anterior crisis. La alta tasa de desempleo y la gran deuda pública, que ronda el 100% del PIB, pesan como una losa en un país donde la pandemia ya se ha llevado más de 18.000 vidas .

Precisamente el Gobierno negocia estos días la implantación de un ingreso mínimo vital para ayudar a los hogares más vulnerable. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, calcula que esta ayuda podría llegar a un millón de hogares. Sin embargo, existe un debate interno sobre si esta medida debe implementarse de manera inmediata o no.

La recuperación será más lenta de lo que se creía

La recuperación económica será más lenta de lo que muchos expertos pensaban al principio de la pandemia. El FMI estima que la tasa de desempleo se reducirá hasta el 17,5% en 2021 y que la economía crecerá ese año un 4,3%, recuperando solo la mitad del terreno perdido.

“Las previsiones apuntan a una intensa caída de la actividad en 2020 coherente con las fuertes medidas de contención para frenar la extensión de la pandemia y, posteriormente, un repunte a partir del cuarto trimestre con una recuperación importante en 2021. Una crisis intensa, pero de duración acotada”, señalan fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos.

Esa reactivación no será posible si no se controla la pandemia y si no se toman más medidas para frenar la sangría. Los expertos han explicado gracias a tres letras del abecedario los tipos de recuperación posible: V, U y L. “En ausencia de decisiones económicas complementarias, el FMI pronostica que ciertas economías tendrán una contracción notable durante este ejercicio. Lo más negativo es la recuperación más lenta para 2021. El FMI está haciendo una previsión en forma de U en vez de V”, señala Jonás Fernández, eurodiputado del PSOE.

“La clave es ese plan de reconstrucción de activación económica, que se tiene que poner en marcha. Se está poniendo la prioridad en sustituir rentas, que es correcto, pero hay que ir más lejos. Vamos a necesidad medidas de impulso de la actividad para evitar que esa pérdida de empleo que se ha producido ya se consolide”, defiende Carlos Bravo, de CCOO.

El auge del populismo

Uno de los efectos colaterales que puede traer la crisis económica es el auge de los partidos populistas en la UE, como ya se ha podido ver en otros países como Alemania, con el crecimiento de Alternativa Por Alemania, o Francia, con el Frente Nacional.

Así pasó también durante la crisis financiera. “Los populismos llegaron a Europa mucho antes que la Covid-19. Comenzaron a experimentar un claro auge aprovechando la ola de euroescepticismo y xenofobia que desencadenó la crisis de 2008. La denominada derecha radical populista gobierna o influye en los gobiernos de casi la mitad de los países de la UE”, recuerda Augusto Delkader Palacios, profesor de relaciones internacionales de la UOC.

Estos movimientos todavía no han alcanzado la misma fuerza en España, aunque la formación ultraderechista Vox se posicionó como el tercer partido con mayor representación en el Congreso al obtener el 15% de los votos en las elecciones generales de noviembre de 2019.

″¿Podrían (re)aparecer ahora con más fuerza en España? Sin ninguna duda es un riesgo al que nos enfrentamos. Los discursos nacionalistas y anti-globalistas y las visiones anti-elite pueden ganar aún más peso si no se refuerza el Estado de Bienestar ni se garantizan unos niveles mínimos de equidad capaces de frenar el descontento y la desafección política. La simplificación de mensajes y el schmittiano “nosotros” versus “ellos”, esto es, la política como antagonismo, se despliegan con mayor facilidad en este tipo de contextos”, apunta Delkader.

El papel clave de la UE

Ante el fuerte golpe del coronavirus en la economía, las instituciones europeas han puesto sobre la mesa 500.000 millones de euros en créditos para los países de la UE que más sufran las consecuencias del coronavirus.

“Las medidas propuestas por la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones van a facilitar la liquidez a los Estados miembros. Bien a sus empresas a través de los sistemas de avales del BEI, que gestionará el ICO en España, o la cobertura del sistema de desempleo SURE que servirá para los ERTEs. Todo eso va a permitir una contención en las caídas de las rentas que se estiman de las decisiones de confinamiento”, señala Fernández.

La UE debate ahora un programa de inversiones para paliar las secuelas que deja el coronavirus en la economía. “Necesitamos un programa de recuperación de la economía a nivel europeo para revertir las consecuencias, que debería ser un instrumento suficientemente ambicioso, con recursos financieros suficientes. El Eurogrupo introduce la necesidad de diseñar este plan europeo de inversión. Ahora necesitamos que el Consejo Europeo haga el mandato oficial para la elaboración de ese plan, y que el Parlamento Europeo vote a favor”, señala Fernández.