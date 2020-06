Así será viajar en transporte en la nueva normalidad

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Usuarios con mascarillas cogen el metro en la estación de Nuevos Ministerios.

La irrupción de la covid-19 supuso un verdadero shock. Se cerraron colegios, comercios y museos, todo lo que no fuera imprescindible. El confinamiento de los ciudadanos en sus domicilios durante el estado de alarma decretado el 14 de marzo hizo caer en picado la movilidad.

Esa reducción no iba a durar eternamente. Una vez iniciado el proceso de desescalada de la cuarentena, la movilidad de los ciudadanos empieza a recuperarse con la reapertura de los negocios que estaban cerrados. Sin embargo, ese parón tan grande todavía se nota.

Sirva como ejemplo lo que ocurre en la Comunidad de Madrid. Antes de la irrupción del covid-19, un 25% de los viajes se hacían con transporte público. Actualmente, no llegaría al 10% .

La razón para utilizar más el coche es el miedo al contagio, un miedo que se superaría si se encontrara una vacuna a la enfermedad. “El predominio del transporte individual seguirá en detrimento del colectivo hasta que no dispongamos de una vacuna que dé seguridad a la gente”, señala Puyol.

Europa Press News via Getty Images Una señora utiliza una bicicleta de BiciMad durante el primer día de uso de las mascarillas.

“La gente joven se va a subir a estos medios para distancias cortas, en lugar de ir en bus o en metro, porque la percepción de riesgo es menor. Aunque su potencial de subida está limitado por sus características. No es un modo de transporte universal”, asegura Vassallo.

“BiciMad ha recuperado prácticamente los niveles de uso de antes del confinamiento, algo que no ha pasado con ningún otro modo”, señala Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace.

La movilidad ciclista está también limitada a distancias cortas, para viajes de menos de 10 kilómetros. Un ciudadano que viva en Fuenlabrada (municipio al sur de Madrid) no puede desplazarse hasta Las Tablas (barrio del norte de la capital) en este medio de transporte.

Un factor importante a tener en cuenta para hablar de la movilidad en tiempos de coronavirus es que no todos los desplazamientos que se hacían antes se han recuperado. Esto se debe a multitud de factores, ente los que destacan que muchos colegios y universidades permanecen cerrados hasta septiembre, no se celebran eventos masivos como conciertos, los partidos de fútbol son a puerta cerrada y no funcionan las discotecas.

“La actividad al 100% no se va a recuperar, porque esa nueva normalidad todavía no tendrá los niveles de actividad presencial que tenía la antigua normalidad. Si muchas empresas continúan con el teletrabajo, va a haber una movilidad que no se recupere”, asegura Ortigosa.

Antes del coronavirus, un 27% de los viajes en una día laborable en la Comunidad de Madrid se realizaba por motivo de trabajo y otro 16% por estudios, según la Encuesta de Movilidad 2018, realizada por el Consorcio Regional de Transportes.

Unos niveles que no se han recuperado todavía y que tardarán meses en recuperarse. “La movilidad aumentará tras la vuelta del verano, porque en septiembre se está prevé la vuelta a las aulas”, apunta Puyol.