Cómo trabajan los 'rastreadores', una figura crucial para el paso de fase

“Cuando se empezó el rastreo, de pronto nos dimos cuenta de que ya había transmisión comunitaria y que no teníamos los recursos de epidemiología suficientes como para hacerlo. En una comunidad como la de Madrid, a partir de 150 casos ya no había capacidad para rastrear todo”, apunta Hernández. “Se pasó rápidamente de la estrategia de contención (la de rastreo) a la de mitigación, en la que se trató de asegurar los recursos sanitarios y tomar medidas de cuarentena generalizada a la población”, abunda. Ahora se pretende volver a esa ‘casilla de salida’ con una fórmula “mixta”, ya que habrá “medidas de cuarentena pero también de contención”.

“Hace falta capacidad para hacer PCR, para detectar y descartar casos en menos de 24 horas, pero, de momento, no me consta que todos los centros de salud puedan hacer estas pruebas”, comenta Menduiña, que reside y trabaja en Granada, una de las provincias andaluzas que todavía no se encuentra en la fase 1.

Quizás por eso se ha pasado la pelota a los sanitarios de Atención Primaria, esos profesionales que se encuentran en la primera línea de contacto con el paciente y que probablemente en la mayoría de comunidades autónomas incorporarán a sus funciones, a partir de ahora, una labor detectivesca.

“Los estudios de casos y contactos no tienen una complejidad excesiva, pero sí deben tener una sistemática para investigar los contactos, determinar cuáles de ellos son relevantes y cuáles no, recopilar esta información y volcarla a una base de datos centralizada que sirva para tomar decisiones. Tiene poco de místico; es más un trabajo de hormiguita, pero se requieren conocimientos y tiempo”, resume Javier Padilla, que plantea tres preguntas y respuestas clave a modo de aclaración: “¿Se necesita formación específica? Sí. ¿Es una formación muy compleja? No. ¿Se podría conseguir un ‘ejército’ de rastreadores a gran escala en un corto período de tiempo dando una formación muy concreta y específica? Sí”.

La Atención Primaria pasa a ‘la siguiente fase’

“Quien está entrenado para hacerlo y quien lo ha hecho clásicamente han sido los Servicios de Salud Pública”, corrobora Ildefonso Hernández. “Ahora mismo, como no hay recursos y este servicio no se puede reforzar rápidamente, [el rastreo] se va a basar en la Atención Primaria, en coordinación con los epidemiólogos de Salud Pública, que están elaborando cursos para formar a los profesionales para ello”, confirma. Sin embargo, cada autonomía tiene su sistema y sus tiempos, y al parecer no todas están siguiendo los mismos pasos. “En principio va a ser así, pero no te puedo decir que se haga en todas las comunidades autónomas. Algunos compañeros incluso me cuentan que ellos ya han empezado a formar a otros médicos sin que se les haya dado la orden”, explica Hernández.