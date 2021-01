2021: El año del toro furioso

Desde los primeros días se aprecia la misma técnica que se utilizó para acusar al presidente socialista Rodríguez Zapatero (no voy a entrar en si es bobo solemne o no) de haber provocado la crisis económica de 2008 y siguientes anualidades. Cuando se recuerda a sus acusadores que el crack fue culpa de la desregulación del sector financiero en Estados Unidos, como ratifica Obama en sus memorias, la contestación es de traca: “pero no la vio venir; negó su importancia”. Como todas las Cajas de Ahorro y los bancos, como todos los comercios y empresas, desde las de aceite y vinagre hasta los gurús de la economía, con alguna excepción. Eso es así.

El problema es que en España las consecuencias fueron más duras, hubo más deconstrucción, como la habrá con la covid, y en parte por parecidas o idénticas circunstancias: el clima, las costumbres sociales, y la enorme y arriesgada dependencia del sector turístico, que tiene un enorme peso en el empleo directo e indirecto por todo el sector servicios… Además, en aquél batacazo mundial, España se quedó colgada de la brocha por el crecimiento insensato del ladrillo sustentado en hipotecas para las que no había respaldo.

Los avisos de los fonendos de organizaciones internacionales no fueron escuchados por Aznar, que presumía del ‘milagro’ español, que luego resultó pecado de avaricia: que en un solo año España había construido más viviendas que Alemania, Francia e Italia juntas.

Repasando los apuntes compruebo que la derecha, comandada por un PP que se doctoraba en obstruccionismo desenfadado, practicaba el oxímoron como metodología. Si un día criticaba duramente y con solemnidad patriótica al presidente y a la coalición del BOE de no hacer nada y no haberlo visto venir, al poco tiempo cambiaba el tercio y lo criticaba por ‘secuestrar’ al Congreso y llevar a cabo un autoritarismo bolchevique con medidas coactivas y de aforo. Si denunciaba que Fernando Simón no le daba carácter sensacionalista a la necesidad vital de las mascarillas, entre otras cosas porque no las había, porque su producción se había deslocalizado y se podría haber provocado una situación inmanejable de pánico social, cuando se encargaron y por fin llegaron, en medio de una especulación y cadena de engaños que afectó a toda la UE, se acusó unidireccionalmente al Gobierno central de incompetente y oscuro, pasando por alto el contexto mundial y el caso madrileño.

Cuando se centralizó el mando con la autoridad única, se exigió perentoriamente la descentralización y contar con las comunidades autónomas; cuando se descentralizó, pasado lo peor, y se contó con las autonomías, se acusó ipso facto al Gobierno de dejación de funciones en cuanto se comprobó que la desastrosa gestión de Díaz Ayuso con las residencias de mayores, por ejemplo, podría pasar costosa factura en votos. ¡Y vengan cortinas de humo!.

Esta técnica del descrédito y el bloqueo va a seguir, y a asentarse por algunas políticas cortoplacistas y llenas de efectos secundarios con el separatismo golpista catalán o con el post-etarrismo vasco, aún no arrepentidos ni los unos, que prometen que lo volverán a hacer, ni muchos de los otros, que han sustituido simplemente la capucha por la mascarilla.

La técnica pepera es una copia de la del poderoso senador USA Mac Connell y el Partido Republicano. Hacer ruido, crear furia, bloquear, siempre bloquear, echarle a los demócratas la responsabilidad de los desastres de la derecha.