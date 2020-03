Abascal vende como un "zasca" suyo la entrevista en la que un periodista le pone contra las cuerdas

Durante la entrevista, Abascal aseguró que los inmigrantes reciben en España más ayudas sociales que los españoles.

Alegret tiró entonces de datos: “La oficina económica del Gobierno y un estudio de La Caixa, una de las principales instituciones financieras en España, asegura que los inmigrantes reciben el 5,4% del gasto público y aportan a los ingresos totales el 6,6%. Tiene un saldo neto de su contribución de 5.000 millones de dólares. Estos datos chocan con lo que usted me decía de mi familia primero y luego el resto”.

Cuestión que hizo incomodarse al líder ultraderechista, que aseguró que los datos se refieren “a la inmigración ilegal”.

“Pero los que reciben ayudas públicas no son inmigrantes ilegales. Si no, no podría recibir ayudas públicas. Entonces ahí hay una contradicción”, contestó el periodista, incomodando aún más a Abascal.

El líder de Vox insistió: “Sí son, sí son inmigrantes ilegales. En muchos casos llegan ilegalmente, les basta con tener un padrón. Hay lugares donde permiten empadronarse a quien entra ilegalmente y eso inmediatamente les sirve para tener ayudas en muchos lugares”.

″¿Y eso qué porcentaje es del 13% que, según la ONU, tiene?”, preguntó el periodista.

“Ese es el problema”, indicó Abascal, incapaz de dar datos.

“Entonces, usted está creando el problema sin conocer los datos”, infirió el periodista. “No, hombre”, contestó Abascal.