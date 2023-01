Aparecen más documentos clasificados fuera de la oficina que Biden utilizó tras dejar su cargo como vicepresidente

Otro lote de documentos clasificados ha aparecido este miércoles en una localización distinta a la oficina que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, utilizó tras dejar su cargo como vicepresidente durante el mandato de Barack Obama.

Según ha informado una fuente en condición de anonimato y con conocimiento de causa a la cadena NBC, los asistentes de Biden han revisado documentos almacenados en otros lugares cercanos a su antigua oficina en Washington, aunque se desconoce por el momento qué tipo de material clasificado han encontrado y el número de documentos.

El propio Biden insistió con anterioridad en que no sabe qué contienen los documentos que se han encontrado en su oficina de Washington cuando era profesor honorario en la Universidad de Pensilvania. Sin embargo, aseguró que “está colaborando plenamente” con el proceso.

Según fuentes contactadas por la cadena CNN, entre los documentos clasificados se encuentran memorandos de inteligencia de Estados Unidos y materiales informativos sobre Ucrania, Irán o Reino Unido. En total, se habrían contabilizado al menos diez documentos confidenciales, si bien no está claro sobre qué versan o por qué motivo se encontraban en la oficina privada de Biden y no bajo custodia de los Archivos Nacionales.