Lo que ocultan las gafas de Macron en un acto militar: ¿le habrá salido el rearme por un ojo de la cara?

Base aérea de Istres, sureste de Francia. El presidente galo, Emmanuel Macron, acude a un acto castrense y deja a todos boquiabiertos. ¿El motivo? Llevaba unas gafas de sol de aviador, de esas que tanto gustan al expresidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Pero es que no se las quitaba, contraviniendo todas las recomendaciones de comunicación no verbal para un político: por educación y por cercanía, no te ocultes tras un cristal oscuro.

Al fin, se retiró las gafas y pasó revista a las tropas, antes de dirigirse a un hangar para dar su tradicional discurso de Año Nuevo a las Fuerzas Armadas del país. Y fue entonces cuando todos vieron qué estaba pasando: el liberal tenía un ojo completamente rojo.

Al aire libre, sobre la pista para su avión, la lesión era menos vistosa, pero en el interior, bajo techo, Macron parecía un lagarto de la mítica serie ochentera V a punto de revelar su naturaleza.

Por eso, porque sabía perfectamente cuál era su aspecto y las preguntas que todos se estaban haciendo, el inquilino de El Elíseo lo primero que hizo fue bromear sobre su estado, desactivando los comentarios que estaban surgiendo ya en las redes sociales. ¿Se habría peleado con su archienemiga, la ultraderechista Marine Le Pen? ¿O incluso con su polémico y nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu? ¿Acaso era cosa del coste del rearme patrio, literalmente por un ojo de la cara?

El presidente francés, Emmanuel Macron, pronuncia un discurso durante una visita a la base aérea de Istres, en el sur de Francia, el 15 de enero de 2026. PHILIPPE MAGONI / Pool / EPA / EFE

La explicación y la broma

Macron se vio obligado a dar explicaciones: dijo que sufre una afección ocular "completamente inofensiva", "nada grave". "Disculpen la fea apariencia de mi ojo", dijo, ante la rojez y la hinchazón, imposibles de ocultar. "Es algo sin importancia. Puede que sea una referencia no voluntaria al ojo del tigre en este inicio del año", bromeó.

El "ojo del tigre" al que hacía referencia Macron tiene un triple sentido:

Por un lado, a Georges Clemenceau, primer ministro y figura de la firmeza francesa durante la Primera Guerra Mundial, un símbolo bien elegido para un discurso de marcado corte militar.

Además, añade un segundo referente, el de una gema o piedra preciosa, también llamada ojo de tigre (una mezcla de minerales de colores pardos y amarillentos. Está compuesto por cuarzo, como componente principal, limonita y riebeckita), que simboliza la "determinación".

Y también es una aparente referencia al nombre del exitoso tema musical de la banda de rock estadounidense Survivor de la película Rocky III, del año 1982, protagonizada por Sylvester Stallone. Un mito.

Aclarado el asunto y añadida la ironía al tema, Macron ha sido aplaudido en las mismas redes que especulaban con lo ocurrido. "Qué bien se escapa", dicen algunos en X.

Lo primordial: la defensa

El discurso de Macron, anécdotas aparte, abordó los desafíos clave que enfrentarán sus militares en 2026, desde el rearme acelerado de Francia y el continuo apoyo a Ucrania -"hasta que sea necesario"-, hasta la decisión de enviar tropas a Groenlandia, en una muestra de apoyo a Dinamarca ante el deseo de compra o invasión de Estados Unidos.

Como explica EFE, Macron apeló al "orgullo" de las Fuerzas Armadas francesas, a las que consideró un "seguro de vida", al tiempo que llamó a avanzar en la autonomía estratégica de Europa ante "el regreso de potencias desestabilizadoras" como Rusia o Irán, pero también contra "un discurso que a veces siembra dudas, incluso entre los aliados", en referencia a Donald Trump, presidente de EEUU.

El líder galo -que no se puede presentar a la reelección en los comicios presidenciales de 2027- justificó en el mismo acto el incremento del gasto militar, que se multiplicará por dos en sus diez años en el Elíseo, por la "aceleración de la amenaza" y la necesidad "de ser temidos" en una situación internacional "difícil".

"La aceleración de peligros exige acelerar el esfuerzo de defensa. Para ser libres hay que ser temidos, para ser temidos hay que ser poderosos", dijo desde Istres.

El jefe del Estado francés anunció en ese contexto una aceleración del rearme con una inversión adicional de 36.000 millones de euros para 2030 en las Fuerzas Armadas, lo que también incluye el espacio, según precisó.

"Nuestras ambiciones espaciales se verán reforzadas, ya sean civiles o militares", en colaboración con los socios europeos, señaló Macron, al avanzar también la celebración de una cumbre dedicada a este tema en los próximos meses. Sin mencionar explícitamente a Groenlandia pero con la isla ártica en mente, Macron instó a que los militares realicen esfuerzos para ser "contundentes en este mundo brutal", ya que "todos los esfuerzos contribuyen a que estemos preparados, a la altura de los peligros", añadió.

Y recordó que fue precisamente en el mismo escenario de la base aérea de Istres, sede del arsenal nuclear del país, a 60 kilómetros de Marsella, cuando en 2017 anunció su decisión de aumentar el gasto de defensa de Francia al 2 % del PIB para 2025, objetivo que ya se ha cumplido.

La Ley de Programación Militar (LPM), aprobada en julio de 2023, contempla el siguiente escenario de gasto:

Asigna 413.000 millones de euros a las fuerzas armadas entre 2024 y 2030. Sin embargo, "ante un mundo cada vez más brutal", Macron solicitó 3.500 millones de euros adicionales en 2026, pendientes de que se aprueben los presupuestos para este año, y 3.000 millones en 2027.

Con esta trayectoria, el presupuesto de defensa casi se habrá duplicado durante los dos mandatos del centrista, alcanzando los 64.000 millones de euros anuales para 2027, en lugar de 2030.

Macron también estableció la restauración del servicio militar voluntario y remunerado como una de sus prioridades para 2026.

Las fuerzas armadas planean alistar a 3.000 efectivos este año (1.800 en el Ejército de Tierra, 600 en la Fuerza Aérea y Espacial, cuya campaña de reclutamiento acaba de comenzar, y 600 en la Armada), 4.000 en 2027, 10.000 en 2030, con el objetivo de alcanzar los 42.500 para 2035.