Ascenso y caída de Au San Suu Kyi: las claves de lo que está pasando en Myanmar

El país se enfrenta ahora a uno de los peores brotes de Covid-19 del sudeste asiático, lo que añade nuevas tensiones en un sistema de salud ya empobrecido, a medida que las medidas de bloqueo devastan los medios de vida esenciales. Sin embargo, la Nobel sigue siendo popular. Una encuesta de 2020 realizada por People’s Alliance for Credible Elections, un organismo de control independiente, arrojó que el 79% de los ciudadanos confiaban en ella, frente al 70% del año anterior.

Derek Mitchell, ex embajador de Estados Unidos en Myanmar, señala a la BBC : “La historia de Aung San Suu Kyi se trata tanto de nosotros como de ella. Es posible que no haya cambiado. Es posible que haya sido coherente y simplemente no sabíamos por completo la complejidad de quién es ella. Tenemos que ser conscientes de que no debemos dotar a las personas de una imagen icónica más allá de la humana”.