Así es la maquinaria de Vox en el Congreso de los Diputados para boicotear al Gobierno

Como otros grupos parlamentarios, Vox ha dado el pistoletazo de salida al goteo de contratos de asistentes, según recoge el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados . Este personal de confianza no puede replicar el trabajo de los funcionarios del Congreso, según el Estatuto de los trabajadores de la Cámara.

En la práctica, Cabanas, hombre discreto e hijo de militar, ha asumido el papel de coordinador del grupo; una suerte de enlace para conectar el núcleo duro del partido con las señorías verdes. “Siempre está, nunca falla y jamás decepciona. Su versatilidad y su capacidad son envidiables. Si tuviera una empresa no dudaría en ficharle. Vale igual para un roto que para un descosido”, ha elogiado Abascal.

No es de extrañar que buena parte de los asesores sean periodistas o personas vinculadas a la comunicación, donde el partido de Abascal ha mostrado con creces sus habilidades . “El trabajo solo se hace visible si se comunica”, precisa otra fuente parlamentaria.

“Hay mucha gente pendiente y de los nervios”, reconoce a El HuffPost una fuente parlamentaria que pasa sus días en la Carrera de San Jerónimo. Los grupos en el Congreso trabajan para controlar al Gobierno con preguntas orales, por escrito, peticiones de comparecencia, etc. Pero también para introducir en la agenda temas encaminados a ganarse a la opinión pública y desarticular los mensajes del Gobierno.

Un ejemplo de la importancia que el grupo otorga a los perfiles de comunicación es que cuenta con un asesor de prensa más respecto a la anterior legislatura, según aclara a este periódico una fuente de la ultraderecha en el Congreso. Ese nuevo fichaje deberá descongestionar al resto del equipo, ya que el número de diputados se ha más que duplicado desde abril.

Apenas 6 de los 238 asistentes que los grupos contrataron la última legislatura, y cuyo sueldo corre a cuenta de la Cámara (9.135.000 euros), eran de Vox. Algunos repiten, como López y otros siguen a la espera, como quien fue el presidente de la Real Federación Española de Caza, Ángel López.

El Congreso como arma electoral

Los partidos se escudan en la función de orientación política del Congreso, que ampara las propuestas no vinculantes de las proposiciones no de ley, para copar la agenda. 32 de las 46 iniciativas parlamentarias de la ultraderecha entre el 21 de mayo y el 24 de septiembre, lo que duró la XIII Legislatura, fueron proposiciones no de ley. Las formaciones recurren más a ellas según se acercan las elecciones.

“La intención de destacarse y de utilizar la actividad parlamentaria como altavoz electoral ha existido desde el primer momento”, cuenta a El HuffPost un antiguo trabajador de un grupo parlamentario a quien no le sorprende que casi tres tercios de las propuestas de Vox fueran proposiciones no de ley. Durante esos meses, la repetición electoral parecía cada día más clara.