El colapso de la atención primaria no va por barrios

Desbordada. Es la palabra que más se ha repetido en las últimas semanas para describir la situación de los centros de salud de la Comunidad de Madrid. La Atención Primaria no puede más, ni siquiera en los barrios donde los índices de contagio por coronavirus no llegan ni a 500 por cada 100.000 habitantes.

La Comunidad de Madrid decidió dejarlo al mínimo durante el mes de agosto y derivó a sus pacientes a otro centro situado a cinco kilómetros. A finales de ese mismo mes, cuando los casos de infectados por coronavirus comenzaron a crecer sin control, abrió sus puertas sin ningún médico trabajando en él. Las cosas no han mejorado. “De los 16 médicos de la plantilla ahora mismo hay 6. ¿Qué ha pasado? Unos están de baja médica, otros han decidido darse de baja de su puesto de trabajo y aún queda alguno por volver de vacaciones”, cuenta con desesperación la sanitaria. “Los refuerzos están pedidos pero no llegan”.

La indignación entre los que guardan su turno es palpable. Todos se quejan de la deficiencia de la atención, la imposibilidad de hacer cualquier gestión por teléfono, las demoras en las consultas y el abandono de los pacientes crónicos. “Es que no te cogen el teléfono”, protesta Esther, la última paciente que se ha situado en la fila. Efectivamente, sólo se consigue cita si se acude al centro de salud. Intentarlo por teléfono o Internet es un empeño abocado al fracaso.

Esther viene a recoger el resultado de una PCR: “Me hicieron la prueba el jueves y me dijeron que el lunes me los daban. Estamos a miércoles y nadie me ha llamado. No tengo ningún síntoma, salvo que he perdido un poco el olfato. Soy paciente de riesgo, porque tengo lupus, y necesito saberlo, por mí y por mis hijas, que son pequeñas, y por mi familia”. Interrumpe la conversación porque tiene que entrar… Dos minutos después sale sin sus resultados: la doctora la llamará.

Ha pasado un cuarto de hora y la cola en la puerta es cada vez mayor. El personal del centro distribuye a la gente en dos filas: una para petición de citas, consultas y urgencias, y otra exclusivamente para los que van a hacerse la PCR. “El pico de test PCR lo alcanzamos el pasado jueves. Hicimos más de cien”, confirma la enfermera, que admite que casi todos los recursos se están destinando a la pandemia.

“Tenemos dos listados, uno de medicina no respiratoria y otro de coronavirus. La covid está aumentando cada día y, si en verano había dos médicos para seguir los casos, ahora ya hay cuatro”, confirma. “Lo peor es que termina el día y no acabamos ni con los listados de covid ni con los de no respiratorias”, se lamenta.

La fila se mueve. Las personas que esperan para entrar en consulta son pocas porque todas las citas que se están dando son telefónicas. “A partir de ahí, el médico valora si es necesaria la consulta presencial”, explican desde admisión. “Quizá no te llamen mañana, pero tranquila porque te terminarán llamando. Y aprovecha para hacer cualquier otra consulta o pedir medicamentos”, le aconsejan a la última paciente a la que han citado.

A las once y media de la mañana ya hay más de treinta de personas esperando a ser atendidas. Una señora mayor, con muletas, ha decidido sentarse en unas escaleras. Sólo necesita que le hagan una nueva receta, pero la espera se hace insufrible. “Tengo artritis, asma y soy inmunodeprimida. Yo tengo muchas otras enfermedades y aquí todo esto es covid y covid, y parece que las otras enfermedades no existen. Desde que empezó esto no me han hecho un control de seguimiento”, se lamenta Ely.