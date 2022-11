"¿Ayuso? Sólo me preguntan por ella"

Europa Press News via Getty Images

“¿ Ayuso ? Llevo días en los que solo me preguntan por ella… es bastante desesperante”. La respuesta, de un líder autonómico del PP, pone de manifiesto las cuotas de protagonismo de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Para bien, y para mal. En las filas populares nadie discute su enorme tirón electoral, que hace que hoy roce la mayoría absoluta a poco menos de 200 días para las elecciones. Pero su dureza contra Pedro Sánchez , siempre unos decibelios por encima de Alberto Núñez Feijóo , y principalmente su respuesta a la crisis sanitaria, hablando de “juego sucio” y acusando a la izquierda de “incendiar” las calles, incomodan a algunos sectores.

En consonancia, el principal mensaje de Feijóo a los suyos fue sobre la sedición. Se reafirmó en que si llega a presidente del Ejecutivo mantendrá ese delito en el Código Penal y anunció que incorporará el de la convocatoria de referéndum ilegal. “El PSOE ya no es fiel a algunos de los valores constitucionalistas ni fiel a sí mismo (…) Hay muchas cosas negociables y mejorables en nuestra democracia, pero la igualdad de los españoles ante la ley no es una de ellas”, dijo, sin asumir los escenarios que Vox planteó para dar respuesta al Ejecutivo.

¿Liderará una moción de censura? ¿Acudirá al Tribunal Constitucional? ¿Secundará la manifestación de Vox contra Sánchez? Según Génova, Feijóo tiene su propia hoja de ruta, que es la que marcó ante el Comité Ejecutivo. Esto es, a priori, no quiere sucumbir a la presión de Abascal, aunque sectores del partido no verían con malos ojos la protesta en las calles. “¿Por qué no vamos a poder salir a manifestarnos?”, se preguntó un miembro del citado órgano interno del partido.