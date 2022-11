Baldoví responde a las comentadas palabras de Feijóo con una foto muy particular

En 2013, Alberto Núñez Feijóo se pronuncio sobre estas imágenes que tanto han dado que hablar desde está en política. “Hace dos décadas me equivoqué. No fui prudente. Ni yo era presidente ni él era narcotraficante. Pero me equivoqué”, afirmó entonces, cuando El País publicó las fotos. El por entonces presidente de la Xunta afirmó que no conocía las actividades de Marcial Dorado cuando estuvo en su yate.