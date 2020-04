¿Es seguro usar bolsas reutilizables durante la pandemia?

Desde hace tiempo mucha gente se ha acostumbrado a ir al supermercado con sus propias bolsas reutilizables para proteger el medioambiente y evitar el despilfarro de bolsas de plástico. No obstante, en estos momentos, ir y venir con tus propias bolsas de casa quizás no es la mejor opción si quieres evitar la propagación del coronavirus .

“En circunstancias normales, las bolsas reutilizables pueden ser poco higiénicas porque mucha gente no las lava con agua y jabón después de cada uso”, explica Lisa Sedlar, directora y fundadora del supermercado ecológico Green Zebra, donde han prohibido el uso de bolsas reutilizables estos días. “Durante estos tiempos sin precedentes, es cuestión de vida o muerte proteger la salud de todo el mundo, así que no ha sido una decisión difícil”, señala.

Sedlar no es la única. En Estados Unidos, se han prohibido temporalmente las bolsas reutilizables en Massachusetts, Illinois y Maine para proteger a los clientes y a los empleados de los supermercados.

OLESIABILKEI VIA GETTY IMAGES

Pese a esto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) todavía no tienen unos consejos de actuación oficial y el Gobierno no ha prohibido nada, de modo que todavía depende de los supermercados decidir si adoptan o no esas medidas. En muchos de los supermercados en los que los propios cajeros guardan la compra en las bolsas, ya están dejando de hacerlo. “Si tocamos una bolsa contaminada y luego tocamos la de otra persona, estamos creando más oportunidades para que se propague el virus”, comenta Cailin Carlile, que trabaja de cajera.