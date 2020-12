Brexit tranquilo, sin voces, sin manifestaciones... Ojalá las hubiera

En España, o al menos en el patio de mi colegio, ya había en aquellos años 80 “discusiones” sobre política (o lo que nos habían inculcado) en conversaciones de niños de 13 años. No, no eran conversaciones densas sobre teorías políticas o las características a destacar en los líderes, pero ya ibas eligiendo equipo.

En el instituto, si no eras de los que pasaban de la política, ya tenías equipo y ya te sumabas a manifestaciones algún que otro fin de semana, y aprendías canciones sobre “campeones de salto”, o no, dependiendo de tu elección.

Tres décadas después y desde fuera, da la impresión de que este ambiente se ha ido caldeando y ahora mismo hay sectores muy divididos y las redes sociales son sin duda alguna una forma de cabrearte de continuo con vecinos, familiares o amigos… y esto es un fenómeno mayoritario.

Y aun cuando es criticable, a veces, me traería al Reino Unido una pizca de esa mala leche y de esa confrontación.

Este fin de semana me sorprendió una conversación con una vecina a la que yo ya tenia apuntada en la libreta de “tiene pinta de ser muy….”, y me sorprendió gratamente y no solo su posición, sino cómo lo dijo.

Una crítica al actual Gobierno por cómo se ha llevado la pandemia, en un monólogo de 3 minutos a velocidad brutal. Se despachó incluyendo la crítica al elitismo social dentro de la clase política, a la falta de sentido común en cómo parar desde un Gobierno una pandemia, y al final de su discurso dejo un “y no quiero entrar a hablar del Brexit porque entonces no paro”.

Mi vecina me sorprendió y volví a casa con una sonrisa, pero deseando ese nivel de pasión en todo el mundo… pero no es lo normal. No se posicionan, no se discute, y si se comenta no será en grupos grandes o atendiendo a manifestaciones.

La situación del Brexit en España o en Francia hubiera tenido consecuencias importantes en las calles. Una decisión tomada en un referéndum no vinculante jamás hubiera pasado a ser la que cambie la manera de vivir en Reino Unido.