Decodificando a Carmen Calvo

Es una mujer “muy progresista, muy de izquierdas y muy feminista”, como resaltan varias fuentes socialistas consultadas. Pero en la carrera política entraría como independiente, y no se afiliaría al partido hasta años después. De hecho, es ahora cuando tiene más responsabilidades orgánicas -es la secretaria de Igualdad en la Ejecutiva de Pedro Sánchez-. Y fue uno de los pilares en esa victoria contra Susana Díaz, con la que se había enfrentado ya años antes y al “griñanismo” cuando colocaron por Córdoba en la lista a Rosa Aguilar , ex alcaldesa de IU de la ciudad y una de sus grandes rivales políticas durante años en la provincia. Ella se negaría por principios a compartir papeleta en 2011.

Según fuentes del Ministerio de Irene Montero, hubo una reunión en enero entre la ministra y la vicepresidenta para analizar los dos textos y quedaron que verían pronto la luz. Pero ninguno de los dos ha pasado todavía por el Consejo de Ministros. En UP señalan la muralla que supone que Calvo esté al frente de la Comisión de secretarios de Estado y de subsecretarios , el órgano que prepara el orden del día del Consejo y que es clave en las sombras del poder.

Para muchos en el PSOE el papel que tiene Calvo sirve también de dique de contención ante las intenciones de Unidas Podemos. Un compañero de la Ejecutiva socialista hace esta reflexión: “Carmen es una persona con una capacidad extraordinaria, inagotable. Esa es una fortaleza, pero a veces una debilidad política. Vas acaparando y la situación te puede desgastar”. “Es muy generosa, en este Gobierno está siendo rompeolas de algunas cosas. Es de convicciones muy fuertes, tiene opinión de todos los temas”, argumenta. Por eso, ve “normal” las críticas de Unidas Podemos: “Ella defiende el proyecto y no rehuye el choque cuando es necesario. Hay gente que se esconde, ella nunca. Su tarea es bastante ingrata”. Para añadir: “En ocasiones le convendría desde su propio interés político ser más flexible o no dar alguna batalla, pero va a pecho descubierto, es honesta. Lo curioso es que pedimos políticos honestos, que defiendan sus posiciones, y cuando lo hacen, pues resulta que los ven como inflexibles. Ella es imprescindible en el Gobierno”.

En La Moncloa, según fuentes de la Vicepresidencia Primera, se niega esa supuesta obstrucción: “Para nada”. Explican en el entorno de Calvo que todas las leyes pasan el mismo filtro y que se busca la calidad normativa y la seguridad jurídica. “No hay colores ni ministerios”, añaden. Fuentes de Igualdad resaltan que hay “más cosas en común” entre Montero y Calvo de lo que se dice, pero que Calvo frena por el “debate interno” no resuelto dentro del PSOE por la asignación de género. En UP sostienen que ganarán la batalla frente a la transfobia.

La Moncloa es ese gran escenario en el que pocos entran y del que se escribe mucho. Ella está desde primerísima hora levantada y trabajando, sus colaboradores dan fe. Siempre se habla de la tensión que hay supuestamente entre ella y el jefe de gabinete, Iván Redondo, en ese día a día. Pero también son tajantes en el entorno de Calvo y dicen: “Eso es una leyenda urbana”. Los dos son objeto de cacería precisamente por parte del PP durante estas semanas por el informe del Consejo de Estado sobre los fondos europeos.

Un año volcada en la lucha contra la pandemia, ella se contagió también y tuvo que ser ingresada en el hospital: “Lo he pasado muy mal, he sentido miedo”, confesó en TVE. En el horizonte legislativo al que se enfrenta ahora, desde su departamento se trabaja en una ley que consideran esencial: la de memoria democrática, con la ayuda de Fernando Martínez. Esperan “pronto” su aprobación final en el Consejo de Ministros, aunque no quieren dar una fecha concreta, con la idea de que pueda empezar su tramitación en las Cortes durante este periodo de sesiones. Su nombre hasta sonado estas horas para liderar el PSOE andaluz al estilo del ‘efecto Illa’, pero también se niegan desde su entorno este movimiento.