Carta a los reyes… o mejor al presidente y vicepresidente

Muchos han pasado la pandemia aislados, solos en un país que no es el suyo y sin familiares o amigos cerca para ayudarles.

La gestión de la pandemia en todo el mundo ha sido penosa, y a toro pasado podemos decir lo que nos parezca, pero en febrero de 2020 NADIE sabía lo que venía, o se hubieran cerrado fronteras y encerrado a la población inmediatamente. Quizás Díaz Ayuso y Boris Johnson, junto a Trump no lo hubieran hecho.

Nuestro presidente del Gobierno y vicepresidente son los que me encantaría que llegaran a leer lo que vengo a contarles a los dos.

Bastante hemos leído y escuchado sobre monarquías como para gastar más golpes de teclado en una cuestión que ya hemos discutido los ciudadanos, pero no lo han discutido en condiciones quienes han de hacerlo, que son los políticos.

Estas semanas se han hecho muchas artículos y cartas a los reyes, pero a mí el cuerpo me pide escribir más a los que mandan de verdad.

Pero para el Gobierno los emigrantes somos los “otros”. No hay nada en la acción política del Gobierno que evidencie atención hacia nosotros.

Había alternativas, sí. Una cuarentena en su casa quizás, o pruebas rápidas en el aeropuerto de llegada, o quizás que en julio y agosto no se hubieran abierto de par en par nuestras puertas a los turistas.

Las aupairs, en su difícil situación de limbo legal al no haber contratos, también durante el principio de la pandemia vieron cómo en muchas familias, al estar los padres trabajando desde casa, no necesitaban su ayuda y con la excusa del coronavirus les solicitaban que se fueran de las casas y se buscaran otro alojamiento y trabajo… justo en el momento que menos oportunidades para ello existían.

Trabajadores que de repente pasaron a ser desempleados y en algunos casos no llegaron a poder disfrutar del furlough (equivalente a los ERTE). Se lanzaba a la precariedad a muchísimos compatriotas en un país que había sido la vía de escape para reencontrarse con la posibilidad de trabajar de nuevo.

La Ley de eutanasia es muy necesaria y pionera, y los acuerdos para ayudar a la población trabajadora durante estos meses difíciles se han visto como un gesto necesario de solidaridad y generosidad para evitar el sufrimiento que otros gobiernos decidieron infligir en nuestra ciudadanía en crisis anteriores.

¿Y el voto rogado?

Nos dicen que todos los partidos políticos están a favor de derogarlo y se votó una moción en el Senado en febrero, para aprobar en un plazo de seis meses. Todos los partidos a favor, menos una banda que no merece la pena ni nombrar.

¿Y el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior?

Desde verano de 2018, no nos reunimos en pleno, señores Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Ni en 2019, ni durante 2020, y las excusas, si bien en 2020 son claras y entendibles, en 2019 se nos ninguneó y no se nos escuchó, y las leyes que los políticos aprobaron en este caso no se cumplen con el pleno y reuniones de comisiones anuales.

El 30 de diciembre de 2020, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones rindió cuentas y parece encantado con lo logrado… pero el colectivo emigrante no aparece ni una sola vez en este comunicado.

Muy fácil tenían haber mejorado lo que habían hecho los gobiernos de Mariano Rajoy, con una Fátima Báñez que no aparecía por pleno alguno y en cuyos mandatos ni se plantearon retirar el voto rogado.

Las mismas ganas que se han mostrado en muchas facetas de este Gobierno, muchos estamos esperándolas para con el colectivo emigrante. Queremos que sean proactivos y muestren que en algo se diferencian de los gobiernos previos… ¿o todos los políticos son iguales?