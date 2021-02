Casado, tras el escrito de Bárcenas: "Ese PP ya no existe"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Pablo Casado, en un acto en Tarragona el 21 de diciembre de 2021(Fabián A. Pons/Europa Press via Getty Images).

“Ese PP ya no existe”, ha incidido. “Me eligieron para pasar página a conductas no ejemplares”, algo que en sus palabras ha hecho “sin golpes de pecho” y “sin ser inquisitorial”: “No me va a temblar el pulso con cualquier persona que haya hecho algo irregular en el partido”.

“Jamás se va a tolerar ninguna conducta no ejemplar, siempre y cuando lo diga un juez”, ha subrayado.

Casado ha apuntado que tiene “ciertas sospechas” acerca de que el escrito haya visto la luz a diez días de las elecciones en Cataluña y de que “lo cocine la Fiscalía” de Dolores Delgado, exministra de Sánchez.

El actual presidente del PP ha deslizado que el escrito de Bárcenas ha llegado además en un momento en el que el PSOE y Podemos tienen “muchos problemas de reputación”, y ha recordado casos como el de los ERE.

“Que le pregunten al señor Sánchez por Roldán”, ha añadido. Otra de sus comparaciones ha sido con el actual presidente de Wolkswagen, al que según él no se le pregunta por el dieselgate.