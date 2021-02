Casado, sin rumbo y sin brújula

No hay Lexatin en el mundo para curar la ansiedad que anida hoy en el PP. Pablo Casado y su equipo directivo manifiestan una urgencia enfermiza por recuperar el poder y viven en el espejismo de precipitar la caída del Gobierno de España en cualquier circunstancia política. No tienen estrategia, sólo un tacticismo ramplón que se desentiende de las necesidades de España y sus gentes. Se han zambullido en una realidad paralela por un mal entendido (y egoísta) instinto de supervivencia. Ciertamente, el primer partido de la oposición no está a la altura del momento histórico y, lo que es aún peor, ni se le espera en los grandes asuntos de Estado que se encuentran sobre la mesa pendientes de resolución. Están perdidos, sin rumbo, sin acierto y acomplejados por la extrema derecha. Gastan buena parte de su energías en marcar por el retrovisor a Vox, inmersos en una escalada atolondrada y sin sentido con la que no ofrecen más que crispación y derrotismo. ¿Soluciones? ¿Colaboración? ¿Consenso? Son palabras que no se hallan, hoy por hoy, en el diccionario que maneja la cúpula popular. Su única guía es ‘el cuanto peor, mejor’.

Cada derrota política de Casado acrecienta su impaciencia, dispara la hipérbole en sus discursos y amplifica su desorientación. Y es que ya acumula un capítulo importante de derrotas electorales que hace que el suelo se mueva bajo sus pies. A escala nacional, dos generales (abril y noviembre de 2019) y europeas, municipales y autonómicas (mayo de 2019). Sonoros batacazos como el de julio de 2020 en Euskadi y unas elecciones catalanas en el horizonte que tampoco auguran un resultado reconfortante para el PP. Le quita el sueño a la dirección popular un eventual sorpasso de Vox en Cataluña. Esta losa pesa mucho sobre el jefe de la oposición, que sabe que cada día está más en cuestión su liderazgo y se encuentra más débil internamente. Por eso, las prisas son malas consejeras. En lugar de parar, templar y tomar decisiones con serenidad e inteligencia política, Casado y su cohorte han pisado a fondo el acelerador hacia el precipicio. Pero el jefe de la oposición no es, ni mucho menos, un nuevo James Dean: no sólo no es rebelde, es que además no tiene causa. Ni enmienda.