Habla un miembro del chat de militares: "Se discutió la posibilidad de un pronunciamiento"

Shootdiem via Getty Images Imagen de archivo de un piloto del Ejército en un helicóptero en Sevilla.

En ese grupo, llamado El XIX del Aire, participaban algunos de los firmantes de la carta dirigida al rey Felipe . “Ese chat se creó hace dos años, en plan amistoso, para miembros de la antigua promoción, la XIX del Aire. Éramos unos cuarenta. Ahí intercambiábamos comentarios. Pero a raíz de las elecciones de hace un año, se empezó a radicalizar, se empezó a politizar y yo incluso me fui”, relató.

“Aquí lo grave es que ha habido y hay un movimiento. Espero que con esto se corte. Empezaron a tratar de movilizar al resto de las promociones del ejército del Aire y contactaron con la del ejército de Tierra. Son todos militares en retiro. Si no lo otro sería una falta grave”, explicó Domínguez este miércoles en Hora 25 de la Cadena SER .

El ex teniente coronel fecha en marzo la radicalización de los mensajes: “Querían nombrar de presidenta del Gobierno a la ministra de Defensa, no sé por qué les cae tan bien la ministra. Coincidió con eso y la radicalización de Vox”.

Aunque en su opinión siempre ha habido “nostálgicos” del Franquismo “esto obedece todo a la agitación de Vox, esto nunca había existido”, recalcó. “Un chat de un grupo de amigos se acabó convirtiendo en un apéndice de Vox”.

A su juicio, esos integrantes del grupo más radicalizados “no son monárquicos ni constitucionalistas, son franquistas y defienden la dictadura y no solo la pasada, sino la futura. Ellos aspiran a que haya una dictadura”.

Domínguez apostilló que en el chat también circulaban muchos bulos negacionistas de la pandemia: “Había muchos. Eran para retrasados mentales y se los creían”.

“En España no ha habido una educación democrática, pero eso no es problema de las Fuerzas Armadas. El problema es de la sociedad, porque aquí no hay una derecha civilizada. En Europa sí, hay una derecha antifascista”, reflexionó Domínguez en otra entrevista en infoLibre.