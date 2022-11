El clamor por la sanidad pública desborda Madrid contra la política sanitaria de Ayuso

OSCAR DEL POZO via Getty Images

La nueva organización se estrelló antes de despegar , con numerosas quejas de profesionales y usuarios que denunciaban la falta de médicos y enfermeras en muchos de los puntos asistenciales. Una de las últimas medidas ha sido el establecimiento de “ videoconsultas ” de urgenca en aquellos centros donde no haya médicos. O lo que es lo mismo, la atención se hace a través de una tablet.

La manifestación estaba convocada para las doce, sin embargo, a las once y media ya había centenares de manifestantes en la Cuesta de Moyano, junto a la estación de Atocha. Al mismo tiempo, cientos de personas subían por el Paseo del Prado hacia la cabecera de la columna Sur, que partía pocos metros más abajo del Museo Nacional del Prado.

Hasta que llegaron las doce en punto, y empezaron a sonar tambores, batucadas, aplausos, silbatos y gritos por doquier. En medio de ese clamor empezaba a moverse la marcha que ha puesto nervioso al Partido Popular, que no ha escondido esta semana su preocupación.

Uno de ellos ha sido Felipe Escribano, mecánico jubilado de 70 años, que se ha desplazado desde Moralzarzal, un pueblo de la sierra madrileña, y ha marchado con la Columna Oeste. Se queja de que Madrid no invierte lo suficiente en Sanidad y de que las condiciones de trabajo de los profesionales son malas.

“El otro día presencié cómo tenían que mandar de vuelta a una mujer que había llegado con su hijo enfermo porque no había pediatra. El médico le dio alguna indicación, pero se le veía sobrepasado, ‘tenga en cuenta que yo no soy pediatra’, le decía”, narra Nieto.

Ninguna cabecera había llegado a Cibeles a las 12:45, pero la glorieta y sus alrededores ya estaban llenas de gente, la calle de Alcalá desde la confluencia con Gran Vía hasta la propia Puerta eran un río por el los asistentes no paraban de fluir.

En esa misma calle estaban Carmen Melgar y Gema de la Fuente, ambas sanitarias de los antiguos SAR. De un día para otro les han impuesto cambios de centro y aseguran que las plantillas están desbordadas y al límite. “Es de no creer, cuando te comunican los cambios solo se te ocurre que no puede ser verdad lo que está pasando”, sostienen.

Aseguran que no es ya que no hubiera médicos para cubrir las reaperturas de las urgencias de Primaria, es que “en algunos no había ni siquiera suministros para atender a los pacientes”. Describen una situación caótica.