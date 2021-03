Cómo se va a celebrar el 8M de 2021

Un 8-M atípico en el que, tras cuatro años consecutivos de convocatorias masivas, el coronavirus ha obligado al movimiento reinventarse de nuevo. Este año no se permiten las convocatorias de más de 500 personas en Madrid y el mismo Ministerio de Igualdad ha señalado que seguirá las recomendaciones de Sanidad de no acudir a manifestarse.

Con el lema “ante la emergencia social, el feminismo es esencial”, el 8M de Madrid, en el que confluyen asambleas de barrios y pueblos y distintos colectivos de mujeres, ha lanzado una serie de propuestas para celebrar un 8 de marzo más seguro y accesible para todo el mundo. “Para nosotras el éxito no esta en el número de personas que salga a la calle, sino en cómo vamos día a día transformando la sociedad”, han asegurado desde la Comisión 8M Madrid. Este año, no se ha convocado huelga -únicamente la estudiantil-, ya que se dedujo que en plena pandemia no era el momento ni había las fuerzas necesarias.