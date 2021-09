’Dribbling’, pan y fútbol.

Que esa disposición dependa de una erección, vamos a dejarlo. Si no es que es gay. Ah, que no, que esta opción no es posible entre futbolistas masculinos. Pero no, no hay homofobia en el fútbol. De hecho, el personaje futbolista de esta historia viste un poco afeminado, bastante, y entre la pandilla con la que sale tiene un amigo gay, que, en palabras de su agentes, es el que le lleva por el mal camino.