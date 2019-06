El anestesiado silencio del feminismo

El antiguo dilema del Ser o no ser ha sido sustituido por una obviedad parecida pero con aires de modernidad. Estar o no estar; Si no sales en la foto, no existes... y vaguedades similares. Asentadas en el siglo XXI, la razón de nuestra existencia como feministas, como Movimiento Feminista, parece reducida a estar bajo el intenso y cegador brillo mediático. Quiero decir que nos estamos conformando muy peligrosamente a que nuestras causas, luchas, reivindicaciones, exigencias, proyectos de leyes, leyes sin contenidos económicos y todo un arco de etecés, quede reducido a esa otra memez en boga: Madrecita que me quede como esté. Puestas a pleitear por frases también sugiero la de Mi mamá es virgen de mis amigas las feministas plásticas gallegas. Por lo menos me río. El culmen de nuestros éxitos, reconocidos internacionalmente y que llegaron a actuar como auténticos modelos, tras casi doce meses de terremotos en la Mesa Redonda de los Caballeros de la Política, se han quedado en simples puntos de referencia. De ser las reinas de las calles violetas, las hadas madrinas que todo lo que tocaban se transformaba en feminismo, conversiones súbitas de influyentes damas incluidas... o influencers de lenguajes en bocas poco avezadas en los lenguajes no sexistas y muchas cosas reales o ficticias más... hemos quedado en Bellas Durmientes.

Una extravagante y rápida metamorfosis que a algunas nos quema el corazón. Nos lleva a pensar y nos arrastra a una nostalgia porque no escuchamos gritos de deseos. Ruidos de críticas, rugidos de emociones o voces interiores que nos hagan saltar a la palestra. A la danza del fuego de las protestas. Abro mi biblia La política sexual, de Kate Millet (la autora más leída del feminismo y una de mis gurusas/maestras) y aplico aquí lo que ella reflexionaba en torno a nuestros sentimientos de incertidumbre y culpa: “No representa una reacción frente a los aspectos prácticos de una política sexual, sino frente a la promesa -y también la amenaza- de las libertades logradas”. Hilo a Kate con Lidia Falcón, otra gurusa que si merece premios y reconocimientos por todo lo que ha hecho como una de nuestras más principales pioneras en el feminismo moderno español. Con la que desde siempre he discordado en muchas de sus causas, pero ante la que me inclino por su validez y brillantez, así como su obra y su para mí importantísima trayectoria.